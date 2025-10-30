Gli speculatori
CronacaTisselli premiata in Sala Spadolini. E poi l’incontro con Antonello Venditti
30 ott 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Tisselli premiata in Sala Spadolini. E poi l’incontro con Antonello Venditti

Ancora un prestigioso riconoscimento letterario per la poetessa sammaurese Caterina Tisselli. Nei giorni scorsi, nell’ambito della XXV Edizione del Premio Letterario Nazionale Capit ‘Terzo Millennio’, Tisselli si è aggiudicata il Primo Premio per la sezione Papa Francesco dedicata alla Pace con il testo intitolato ‘Per un Mondo di Pace’.

La poetessa è stata premiata in Sala Spadolini al Ministero dei Beni Culturali a Roma, dove ha declamato al pubblico presente la poesia vincitrice, sottolineando il fatto che ha composto questo testo quale monito di speranza "per un mondo vero, dove l’anima non ha colore" e per la pace Universale, dal momento che viviamo in una società sempre più ammalata di iniquità, di violenza, di indifferenza e di troppe guerre.

La poesia declamata dalla poetessa sammaurese unitamente ai ringraziamenti e al pensiero per un mondo migliore, è stata molto apprezzata e applaudita dal pubblico e dalle autorità presenti. Per Caterina Tisselli si è aggiunta anche questa soddisfazione personale e la sorpresa dell’inaspettato e piacevole incontro con il cantautore romano Antonello Venditti, uno degli artisti più popolari e prolifici della musica italiana noto per scrivere e interpretare le sue canzoni che spaziano dall’impegno sociale all’amore. Anche Antonello Venditti era presente al Ministero dei Beni Culturali.

