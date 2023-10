Titans, il cuore oltre la barba: maxi assegno per la Croce Rossa

Se li incontri, quello che ti colpisce è la barba. Se ci parli, quello che ti conquista è il cuore. Il cuore che ogni anno spinge un gruppo di amici sparsi in tutta Italia a incontrarsi con lo scopo di sostenere chi chiede aiuto. La ‘Titans Italian Legion’ , derivazione del Belapaese di un club internazionale radicato anche in Germania, Brasile, Olanda e Belgio, ieri si è data appuntamento a Cesena per consegnare fondi alla Croce Rossa Italiana, la cui sede locale era stata fortemente danneggiata in seguito all’alluvione di metà maggio. Sull’assegno passato di mano nel corso di un pomeriggio di festa, era vergato l’importo di 1.150 euro, raccolto da una trentina di persone attraverso appelli, condivisioni di intenti e, soprattutto, tanta voglia di fare la propria parte.

Il motto ‘Barbuti e uniti per fare del bene’ in effetti racconta tanto del gruppo. "Siamo nati nel 2018 – raccontano l’attuale presidente Omar Malgrati, Alessandro Battioli e Cristian Copiosi, altre due figure di riferimento – e lo abbiamo fatto partendo proprio dalla nostra comune caratteristica della barba. Siamo amici, spesso ci incontriamo per trascorrere momenti piacevoli, a volte davanti a una birra, sempre pensando a cosa fare per sostenere concretamente chi vive un momento difficile. Ogni anno sosteniamo una realtà diversa, spostandoci in ogni parte d’Italia e con più ci radichiamo, con più il nostro sostegno diventa economicamente rilevante. Avevamo ovviamente seguito le drammatiche vicende della Romagna e non abbiamo avuto dubbi sul progetto da sostenere nel 2023: aiutare la Croce Rossa di Cesena, la cui sede era a due passi dal fiume Savio esondato, a far fronte agli enormi danni subiti. Siamo contenti di essere riusciti a dare un contributo".

Luca Ravaglia