Tito Balestra e le radici a Longiano Una serata di poesie e ricordi

Per i festeggiamenti del centenario di Tito Balestra domani alle 21 nella cornice della Corte Carlo Malatesta del castello di Longiano nuovo appuntamento della rassegna ‘Sagge sono le Muse’ dedicato a Balestra e al suo rapporto con il paese natio. L’autore, trasferitosi a Roma negli anni 194647, ogni anno tornava a Longiano dai suoi famigliari per ritrovare il suo amato paese e i mai dimenticati amici della giovinezza. Sono passati già molti anni dalla sua scomparsa e pochi sono oramai i testimoni delle sue visite. Marco Marchi, scrittore e poeta longianese, per ragioni familiari e per la sua vocazione letteraria, è sicuramente un testimone attendibile di questi ritorni in particolare negli anni ’60 ’70. La serata condotta da Leonardo Orlandi sarà un viaggio tra i brillanti racconti di Marco Marchi e della sua interpretazione delle poesie di Tito, in un’atmosfera dell’epoca resa dalle suggestioni musicali della violinista Serena Galassi e del fisarmonicista Luca Casadei. Non mancherà la testimonianza di Flaminio Balestra nipote del poeta e direttore della Fondazione che dichiara: "Tito ci lascia proprio in quegli anni (1976) ma la sua opera, il suo amore per le sue origini, la sua dedizione all’arte e alla letteratura vivono ancora a Longiano grazie al museo a lui dedicato, all’incessante attività della Fondazione e alla nuova edizione delle sue raccolte poetiche recentemente pubblicate in un unico volume da La nave di Teseo diretta da Elisabetta Sgarbi". Tutti i longianesi sono invitati nella loro casa, il castello, con l’ingresso per loro da sempre gratuito, a visitare la Fondazione e conoscere da vicino la vita di Tito, le sue opere e l’importante collezione d’arte, del ‘900 e contemporanea, tra le maggiori dell’Emilia-Romagna.

Prossimo appuntamento sabato 19 agosto alle 6 con il concerto all’alba nella terrazza panoramica del Castello Malatestiano con Alexander Duo: Alessandro Creola sax, Alessandra Ziveri arpa. Ingresso libero. Info e prenotazioni 0547665850 - [email protected] La rassegna Sagge sono le Muse è organizzata dalla Fondazione Tito Balestra Onlus in collaborazione con San Marino Artist, San Marino International Music Summer Courses. La rassegna è sotto il patrocinio eo il contributo del Ministero della Cultura Regione Emilia Romagna, Comune di Longiano, Romagna Iniziative.

Ermanno Pasolini