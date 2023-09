Toga d'Oro a Cesenatico per l'Avvocato Roberto Landi

Festa grande al Grand Hotel Da Vinci per la consegna della toga d’oro (foto), consistente in una targa, all’avvocato Roberto Landi residente a Longiano con studio legale in piazza Gori a Savignano. Roberto Landi, 76enne, dopo avere ricevuto l’ambito riconoscimento, ha detto: "Prima di tutto sono felice perchè ricevo il premio dopo una lunga e onorata carriera con 54 anni di professione. Sono stati anni, e lo sono ancora oggi, di un’attività bellissima perchè noi operiamo nel campo della giustizia, che funziona e non funziona, ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio e crediamo ciecamente in lei. Una carriera straordinaria perchè a contatto con persone che ci raccontano le loro storie, ci aprono il loro cuore e la loro vita. Oggi con internet tutto è cambiato. Una volta era bellissimo anche il rapporto con i magistrati, si giocava insieme, si facevano tornei di calcio. Era tutto diverso anche il rapporto con i colleghi con i quali ci si trovava nei corridoi dei tribunali un’occasione bella di parlare di sport, di viaggi, delle nostre famiglie. Oggi non succede più".

L’avvocato Roberto Landi ha poi raccontato di quando difese 30 anni fa un giovane di Savignano dall’accusa di avere ucciso la moglie di Gambettola. Un giallo finito in Rai nella trasmissione ’Telefono giallo’ condotta da Corrado Augias. Poi l’emozione ha preso il posto delle parole e tutti gli invitati lo hanno salutato con una vera e propria standing ovation per una grande carriera. Nel corso della serata il giovane avvocato Matteo Magnani di Gambettola ha ricevuto il premio ’Avvocato Maggiori’ per il miglior risultato ottenuto nell’esame per diventare avvocato.

Ermanno Pasolini