Togni e Paesani uniti per vincere le elezioni

Togni e Paesani questa volta uniscono le forze in vista delle prossime elezioni comunali del 2024. Alle precedenti elezioni del 2019 si presentarono in due liste diverse, entrambe di centro destra, e così la lista di centro sinistra con a capo Letizia Bisacchi ebbe buon gioco e si aggiudicò la guida del Comune. Oggi i due esponenti politici del centro destra Emiliano Paesani, attuale consigliere comunale di opposizione, e Denis Togni esponente di lunga data della Lega, hanno costituito insieme il comitato elettorale della lista civica ’Alternativa alla sinistra’. Il direttivo del nuovo schieramento appena nato sta già lavorando alla formazione della lista e presto si riunirà per ufficializzare chi della squadra sarà il candidato alla carica di sindaco.

"E’ giunto il momento di unire le forze – scrivono nel comunicato diffuso ieri - e guardare ad una nuova formazione civica che unisca a sè tutti i cittadini che guardano ad una politica fatta di cose semplici ma concrete. In questi mesi ci incontreremo con regolarità presso la sede in via Don Minzoni ed in tutte le frazioni di Gambettola dove ascoltando le istanze ed i suggerimenti dei cittadini lavoreremo alla definizione di un programma i cui contenuti saranno in grado di offrire un’alternativa di governo della città innovativo e responsabile. Per farlo ci vuole tempo, ma sarà una squadra altamente qualificata e competente per materia composta da cittadini che hanno scelto di mettere le proprie competenze al servizio della collettività. Il programma – si legge ancora - non sarà un preconfezionato, verrà infatti ufficializzata una pagina Facebook per recepire le istanze dei cittadini e diffuso un numero di Whatsapp dedicato per instaurare un filo diretto con la cittadinanza attiva per recepire nel programma i desideri e consigli di tutti".