"Tolleranza zero per chi beve"

Elisabetta Deidda è favorevole alla Zona 30 nei centri storici. "Secondo me a Cesena i limiti sono giusti, ma non dovrebbero estendere ulteriormente la Zona 30 in centro. Credo che il limite attuale serva per evitare incidenti ma non è l’unico accorgimento da prendere. Le forze dell’ordine dovrebbero insistere sul divieto di utilizzo di telefonini o smartphone alla guida e dovrebbero effettuare controlli mirati a chi guida in stato d’ebbrezza. Per quanto riguarda l’alcol sono molto favorevole alle nuove sanzioni introdotte dal codice della strada e, anzi, avrei messo tolleranza zero e non il limite di 0,50 grammi per litro di tasso alcolemico come è previsto dalla legge".