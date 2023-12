Tombe romane e reperti, oggi visite al cantiere

Oggi sarà nuovamente aperto al pubblico il nuovo scavo archeologico effettuato nelle campagne di Sala durante i lavori per la posa di un metanodotto nell’area tra via Canale Bonificazione e via Fossa. Lo hanno deciso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Ravenna, in collaborazione con Snam Rete Gas Spa e il Comune di Cesenatico, considerato il successo dell’apertura del cantiere il 20 ottobre scorso, quando i visitatori furono 250. Numerose le richieste di riproporre l’evento in modo da permettere a più persone di vedere gli scavi archeologici. Questa mattina a partire dalle 8.30 e fino alle 16, i cittadini potranno visitare il luogo dove sono stati rinvenuti interessanti reperti di epoca Romana, nei terreni all’altezza del civico 199 di via Canale Bonificazione, dove è stata effettuata una indagine archeologica, collegata all’intervento di installazione delle tubazioni e degli impianti del metanodotto Ravenna-Jesi. In particolare, gli scavi hanno permesso di mettere in luce i resti di un insediamento con tracce di un’assidua frequentazione dal I secolo avanti Cristo fino al V secolo dopo Cristo, contraddistinto da una vasta area produttiva con fornaci, strutture, edifici, manufatti di vario tipo e una necropoli con 26 tombe, di cui una con uno scheletro di un uomo in ottimo stato di conservazione. Ci sono dunque anche resti umani ed è stato ricostruito lo scheletro di una persona di sesso maschile. Fra gli oggetti rinvenuti ci sono materiali da costruzione, mattoni, vasi in ceramica e oggetti presenti all’interno delle sepolture, monete e perline. Le visite saranno guidate dai tecnici di Snam e coordinate dal funzionario archeologo Annalisa Pozzi della Soprintendenza di Ravenna e dagli archeologi della ditta Gea Srl.

Si avrà anche la possibilità di assistere alle attività di scavo attraverso il racconto del dietro le quinte del lavoro dell’archeologo. Per ragioni di sicurezza l’accesso all’area dovrà essere effettuato con scarpe adeguate. Si segnala inoltre che sarà possibile accedere solo con i dispositivi di protezione individuale (giubbotto e caschetto), che verranno messi a disposizione per ciascun partecipante da parte di Snam. Ricordiamo che il sito venne scoperto durante le operazioni di scavo per consentire la posa delle condutture del gas. Lo scavo in futuro non rimarrà aperto ma saranno recuperati parte dei reperti, che potranno anche essere esposti. La decisione di riaprire lo scavo al pubblico per un altro giorno, è maturata dal fatto che vi è un grande interesse attorno a questi rinvenimenti che, al pari di altre scoperte recenti, testimoniano come Cesenatico, duemila anni fa, fosse stata un importante centro per le attività artigianali, i commerci ed i trasporti.

Giacomo Mascellani