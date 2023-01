La biblioteca Malatestiana ragazzi festeggia oggi alle 17 l’Epifania con la ‘Tombola pimpante’ per i bambini e le bambine dai tre anni in poi. Un pomeriggio gratuito da vivere insieme con gli animali della Pimpa. Giovedì 12, sempre alle 17, con ‘Tram 28’, Lettura animata con il Kamishibai dal libro di Davide Calì e Magali Le Huche. Venerdì 13 gennaio Angolino dei racconti, con replica nei due giovedì successivi (20 e 27). Gran finale per il 25 gennaio con ‘Il giorno felice’: laboratorio dal libro di Ruth Grass e Marc Simont: prenotazione [email protected]; 0547 610892.