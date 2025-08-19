Tonino Tosi nel cuore. Il ricordo dell’Orfeo

A Gatteo Mare è stato ricordato Antonio (Tonino) Tosi, scomparso nel 2014 a 79 anni, dopo avere lavorato per 59 anni nel settore della ristorazione. Prima come cameriere e barista e per 50 anni titolare del ristorante-pizzeria Orfeo di Gatteo Mare. Aveva sempre detto che la sua morte non doveva essere pubblicizzata, ma doveva essere fatto solo un anno dopo e così ogni anno solo dopo l’anniversario. In questo modo si sarebbe potuto constatare quanti amici non l’avrebbero dimenticato. Così la famiglia e tutto il personale dell’Orfeo lo hanno ricordato con una messa, ma solo dopo l’anniversario.

Antonio nacque a Sant’Angelo di Gatteo il 10 gennaio 1935 da Vincenzo e Pierina Nucci, terzo di cinque fratelli. Tonino si sposò a Rimini nel 1959 con Pia Sacchini, pure lei scomparsa, che ha sempre lavorato al suo fianco, lui cameriere e lei cuoca. Dal loro matrimonio nacquero la figlia Patrizia 64 anni che gli ha dato il nipote Athos e il figlio Marco 55 anni, coniugato con Lina, che gli hanno dato i nipoti Rebecca e Matteo.

Il primo lavoro della sua vita nel settore della ristorazione Tonino lo fece nel 1955 al dancing Rubicone di Gatteo Mare. Di giorno lavorava con la mietitrebbia e alla sera come cameriere nel dancing. Poi andò a lavorare nell’albergo Andrea Doria di Cesenatico, al dancing Chez Vous di Bellaria, nel locale da ballo Medusa di Cesenatico, alla pizzeria Satellite a Gatteo Mare e nel 1960 iniziò a lavorare all’Orfeo di Gatteo Mare. Nel 1964 prese in gestione con sua moglie l’Orfeo anche se lei prima era contraria e poi invece è stata sempre più soddisfatta del suo lavoro. Nel 1999 comprò il locale facendosi quello che Antonio Tosi ha sempre definito il regalo più bello della sua carriera. Negli ultimi anni della sua vita il suo compito è stato quello del factotum, la moglie in cucina giorno e notte, Patrizia e Marco baristi e camerieri. Una bella azienda a conduzione familiare dove ha sempre regnato l’allegria e dove il lavoro è stato coniugato al divertimento.

E quando Tonino non era nel suo locale, l’Orfeo a Gatteo Mare, passava il tempo in via Firenze 4 dove c’è la sede dell’Auser, l’associazione che raggruppa gli anziani del posto, della quale lui era stato prima presidente e poi vice. Anche loro lo hanno ricordato dopo l’anniversario.

Ermanno Pasolini