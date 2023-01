Tonnellate di solidarietà in viaggio verso l’Ucraina

di Annamaria Senni

Un carico di aiuti per l’Ucraina. Sono quattro i tir partiti ieri, con un carico di 100 tonnellate di beni destinati al popolo ucraino. Frutta, verdura, conserve, altri prodotti alimentari, capi d’abbigliamento, oltre a medicinali e materiali per la scuola, per un totale stimato di almeno 100mila euro. Si apprestano a percorrere 1.600 chilometri, in un viaggio di circa 60 ore complessive. Arriveranno venerdì a Lezajsk, in Polonia, al confine con l’Ucraina. Deus ex machina di questa operazione è Valchirio Piraccini, ex imprenditore ortofrutticolo a Cesena. Un viaggio promosso dalla Misericordia della Valle del Savio, il cui presidente è Israel De Vito e sostenuta dalla Caritas. È la quarta missione umanitaria promossa dalla Misericordia: la prima a marzo, poi ad aprile e infine ad ottobre. Sicuramente mai era stato raggiunto un quantitativo di beni così corposo.

"Ci siamo presi l’impegno di tornare dopo le prime missioni - dice Andrea Casadei della Caritas che accompagna e sostiene la spedizione - e di portare aiuti alla popolazione dell’Ucraina che in questo momento deve sottostare a terribili atrocità. La disumanità dimostrata durante la guerra nei confronti di donne e bambini è terribile. Abbiamo chiesto alla Caritas Polacca cosa occoreva a questi popoli e ci siamo dati da fare per accumulare più materiale possibile. Tutto quello che abbiamo raccolto ci è stato donato: 100 tonnellate di merce. C’è tanta frutta e verdura e sono stati coinvolti anche molti produttori fuori zona: dalla Basilicata per esempio è arrivato un carico di arance e mandarini consistente. Poi abbiamo fornito coperte e vestiti per aiutare la popolazione a stare al caldo. Ogni cosa che arriva viene catalogata, lì al confine con l’Ucraina. Quattro camion con gli autisti sono già in viaggio e altri dieci volontari partiranno a breve con un volo aereo per aiutare a scaricare la merce una volta giunta a destinazione".

I trasporti sono fatti con quattro tir messi a disposizione gratuitamente dalla ditta Vignali e dalla Polo Autotrasporti. Il viaggio è lungo e difficoltoso, ma i volontari non si sono tirati indietro e armati di pazienza, altruismo e solidarietà si sono messi al lavoro. "Abbiamo tantissima merce donata da produttori locali e non solo - dice Valchirio Piraccini - abbiamo un tir di agrumi, un altro camion colmo di mele, una decina di pedane di kiwi e moltissime verdure".

"Le medicine sono la cosa più preziosa - aggiunge Casadei - quella che ci viene più richiesta. Spesso vengono nascoste in mezzo alla verdura per evitare che al confine vengano sottratte. Abbiamo raccolto medicinali di tutti i tipi per un valore di alcune migliaia di euro".