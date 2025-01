Tony Casali e Nadia Pirini, nozze d’oro di solidarietà

Una delle famiglie storiche di imprenditori turistici ha deciso di festeggiare con un grande gesto di beneficenza. L’occasione è stata il raggiungimento di una storia d’amore lunga 50 anni, le nozze d’oro di Tony Casali e della moglie Nadia Pirini, titolari del Bagno Vally assieme alla figlia Valentina. Questo traguardo d’amore è stato celebrato all’insegna della condivisione e della generosità.

Per le nozze d’oro la figlia Valentina ha organizzato una festa a sorpresa, con i parenti e gli amici più cari. I partecipanti sono stati invitati a fare una donazione all’associazione ’I bambini al primo posto’ piuttosto che il tradizionale regalo. La risposta degli invitati c’è stata e ha permesso di raccogliere 820 euro, che l’associazione di volontariato devolverà ai reparti di oncologia pediatrica degli ospedali di Rimini e Cesena, a supporto dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Nadia e Tony, commossi dalla sorpresa e dal gesto solidale, hanno espresso la loro gratitudine: "Questi 50 anni insieme ci hanno insegnato che l’amore cresce quando si condivide, e oggi lo abbiamo vissuto appieno". L’associazione ’I bambini al primo posto’ ha apprezzato molto il gesto della famiglia Casali e Pirini, che ha ringraziato per la sensibilità e per il supporto ricevuto, ricordando che ogni contributo è fondamentale, per sostenere i bambini che purtroppo necessitano di queste cure.

È stata una bella serata, che ha saputo unire la celebrazione di un legame umano indissolubile con un messaggio di speranza e altruismo, perchè l’amore, quando è condiviso, non conosce confini.

