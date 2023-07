’Topolino Park’, nozze d’oro con l’allegria

di Ermanno Pasolini

Ben 50 anni passati a fare divertire la gente, bambini in primis. A Gatteo Mare il ’Topolino Park’, nato nel 1972, ha iniziato il 51° anno di vita. Nacque da un’idea di Romano Natali e di sua moglie Giuliana che lo crearono e lo gestirono fino al 1995. Un vero e proprio parco dei divertimenti nel cuore della località turistica.

Il ’Topolino Park’ è gestito da Patrizia Bellavista e dal marito Gian Carlo Ciacci con i figli Sofia, Elia e Mattia. Si estende su duemila metri quadrati, ha all’interno della sala giochi cinquanta giochi e altrettanti sono all’esterno. E’ aperto ogni giorno dalle 9 a mezzanotte e, dopo avere registrato per due anni un forte calo di presenze a causa della pandemia, sono già arrivati incoraggianti segnali di ripresa e un aumento di presenze.

Gian Carlo Ciacci cosa fa ogni anno per avere tanto successo?

"Rinnoviamo i giochi all’interno e all’esterno della struttura affinchè il turista quando torna l’anno dopo trova le ultime novità del settore".

Con le nozze d’oro con il divertimento il Topolino Park è ancora più grande e divertente.

"Abbiamo inserito il minigolf a nove buche rivolto non solo ai giovani, ma alle persone di tutte le età. Fra i nostri clienti ci sono tanti bambini e anche una signora di 90 anni. Poi abbiamo collocato i jumping al posto dei gommoni anche se questi ultimi avevano avuto tanto successo. E infine per i piccolissimi c’è una novità a livello mondiale: i jumbo, aeroplanini che danno la possibilità ai genitori di interagire con i comandi quando il piccolo non riesce da solo".

L’attrazione maggiore?

"Da sempre, da quando abbiamo aperto, è la pista dei baby cars in quanto possono salire un genitore e il bambino. E’ un gioco interattivo dove il piccolo guida, usa l’acceleratore e trasporta la mamma o il babbo". L’abbinamento vincente?

"E’ il parco giochi dietro la sala giochi sul viale Delle Nazioni. In questo modo possiamo soddisfare le esigenze dei più piccoli come quelle dei più grandi". Chi sono i vostri maggiori frequentatori?

"La nostra località è frequentata per la maggior parte dalle famiglie con bambini e qui si possono divertire tutti".

Sparita la crisi dopo il Covid?

"Dopo avere registrato per due anni un calo di presenze del 70%, adesso siamo in netta ripresa. I clienti che abbiamo sono in prevalenza famiglie italiane, tedesche, svizzere e austriache. Per 48 anni non avevamo mai registrato una crisi del genere. Poi l’anno scorso la ripresa. Abbiamo mantenuto i nostri 15 dipendenti".

Il vostro parco si integra molto bene con Gatteo Mare che cresce anche grazie all’animazione del Gatteo Mare Summer Village

"Sì e questo grazie alle scelte dell’amministrazione comunale e degli albergatori. Abbiamo un ottimo rapporto con la cooperativa bagnini di Gatteo Mare con cui collaboriamo per rendere più piacevole la giornata del turista".