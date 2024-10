Torna a Gambettola l’antica fiera della canapa

Sabato 19 e domenica 20 ottobre torna l’Antica Fiera della Canapa a Gambettola. Giunta alla diciannovesima edizione la fiera si rinnova aprendo le porte ai prodotti dell’artigianato che affiancheranno quelli dedicati alla canapa, che raccontano la tradizione gambettolese. "Romagnola – Fiera della Canapa e dell’Artigianato", l’inaugurazione ci sarà sabato 19 alle 15,30, si svolge nel centro di Gambettola e negli spazi della cultura, della natura e urbani del paese; ci saranno la mostra-mercato delle tipicità romagnole, laboratori, mostre, arte, musica, allestimenti e stand gastronomici, e tra le novità di questa edizione lo stand dei Pescatori a Casa Vostra di Cesenatico. Il sindaco Eugenio Battistini e la vice Serena Zavalloni scommettono sulla Fiera della Canapa, rinnovata e anticipata di un mese, ampliando l’offerta all’artigianato e alle tipicità non solo gambettolesi ma dell’intero territorio della Romagna: "Romaganola vuole essere un appuntamento in cui la nostra comunità e i visitatori possano ammirare la migliore arte artigiana, riscoprire la storia e assaporare i prodotti della nostra cucina, in un centro storico accogliente e creativo".

Il Centro culturale Fellini ospiterà l’esposizione di tele romagnole a cura delle storiche Stamperie Bertozzi e Pascucci, i negozi del centro di Nonsoloruggine esporranno la mostra itinerante "Una storia romagnola. Tessitura" , sempre a cura delle botteghe delle stamperie di Gambettola. Completa l’offerta delle mostre artistiche della tradizione la mostra "Canapa. Una storia romagnola" allestita presso la Multisala Abbondanza e realizzata con arazzi della Bottega Pascucci su disegni dell’artista Franco Vignazia. Tante saranno poi le proposte dedicate alla tradizione della lavorazione della canapa e all’artigianato, laboratori di telaio, laboratorio tessile, laboratorio di uncinetto, laboratorio con la lana per realizzare simpatiche zucche a cura di Associazione Un mare di Lana, laboratori per bambini nelle botteghe delle stamperie, laboratori di costruzione di pupazzi e laboratori con la cartapesta a cura di Anton Roca. Il centro sarà animato dalle dimostrazioni degli antichi mestieri del mercatino medievale e dei mastri artigiani a cura di Cna.

Vincenzo D’Altri