Torna all’asta il palazzo del conte Guerrini Bratti, nuovo tentativo: si parte da una base di 1,4 milioni

di Elide Giordani

Fissata la seconda asta giudiziaria per la vendita forzata di palazzo Guerrini Bratti. Disertata la seduta del 28 marzo, ora i potenziali acquirenti - se ci saranno - potranno sfidarsi il 13 giugno. La cifra, che secondo le regole scenderà del 25 per cento ad ogni vendita (asta senza incanto, ossia senza gara pubblica, ma affidata ad offerta in busta chiusa e rilanci per via telematica attraverso il sito delle aste giudiziarie del tribunale di Forlì), questa volta sarà di 1 milione e 196 mila euro e l’offerta minima non potrà andare sotto ad 1 milione e 444.500 euro. Come si ricorderà il valore del palazzo era stato stimato inizialmente in 2.568.000 euro, e la base d’asta era partita da 1.926.000 euro, con rialzi minimi di 5 mila euro. Ma, come era ampiamente prevedibile, e come aveva pronosticato anche l’attuale proprietario, ossia l’attore Orso Maria Guerrini che condivide la proprietà con la sorella Ilaria, nessuno si è fatto avanti. La cifra intorno al milione e mezzo sarà quella che si rivelerà interessante? Forse no, neppure il 13 giugno potrebbe siglare l’avvio di nuova fase per lo storico palazzo. Se ci sarà un’altra asta, la terza, oltre a quella fissata per il 13 giugno, e se il giudice tenterà di nuovo la vendita ad un prezzo decurtato di un altro 25 per cento, il prezzo scenderà a poco più di 1 milione di euro, e c’è da scommetterci che su quella cifra qualche interesse potrebbe cominciare a palesarsi. Benché sia una somma non molto vicina (si parla di 800 milioni delle vecchie lire) a quella che gli imprenditori Biguzzi e Gollinucci avrebbero pagato al defunto conte LeonFrancesco Guerrini Bratti per un passaggio di proprietà poi impugnato dagli eredi che riuscirono a dimostrare una circonvenzione d’incapace ai danni del vecchio conte, deceduto ultranovantenne nell’ottobre del 2002.

Da quei primi acquirenti, gli unici ad aver manifestato fino ad oggi interesse per il palazzo di via Chiaramonti, è partita, peraltro, l’azione giudiziaria che ha portato alla vendita forzata dell’antica magione. Gli imprenditori chiedono infatti di riavere gli 800 milioni di lire, pagati a suo tempo al conte, e mai restituiti dopo l’annullamento della compravendita. Cifra che secondo Orso Maria Guerrini si sarebbe volatilizzata nelle tasche di chi era vicino al conte in quel periodo della sua vita. In ogni caso l’attore, che oggi vive a Roma e di rado si è visto a Cesena negli ultimi tempi, ha affermato più volte che non tirerà fuori un euro per saldare quel debito, di cui afferma di non sapere nulla. Da qui il pignoramento del bene che potrebbe, dopo tre aste deserte e per volontà discrezionale del giudice fallimentare, tornare agli attuali proprietari, Orso Maria e la sorella Ilaria. All’asta possono partecipare tutti, tranne il proprietario del bene pignorato. E chissà se Orso Maria Guerrini ne sarebbe contento di riavere la magione avita a cui dedicare cure e restauri. E’ noto infatti che, prima della vendita forzata, aveva già cercato, ma inutilmente, qualche acquirente.