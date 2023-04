Torna ’Balcone Fiorito’ per abbellire la città

Riparte la raccolta adesioni all’iniziativa ’Balcone Fiorito Sarsina 2023’ promosso da Consulta Donne e Comune di Sarsina con Lions Cesena, Confartigianato, Confcommercio e Cna. Le iscrizioni potranno essere presentate fino al 30 aprile e il concorso inizia l’1 maggio e si conclude il 30 giugno. Le premiazioni a tre esercenti, sette residenti e a un centro estivosi terranno domenica 9 luglio in piazza Plauto durante la Notte Rosa.

"Visto il successo dell’edizione precedente – fa presente Elsa Angela Cangini assessore allo sviluppo economico-attività produttive, marketing territoriale, turismo e famiglia - e per valorizzare e rendere più accogliente il centro abitato, anche attraverso l’utilizzo dei fiori, il Comune ha indetto il 2° concorso ’Balcone Fiorito’. L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza e le attività commerciali all’allestimento floreale di balconi, davanzali e particolari architettonici in tutto il territorio del Comune di Sarsina".

Il concorso è aperto a tutti i residenti e non residenti che hanno un immobile nel Comune di Sarsina, agli esercizi commerciali che operano nel territorio, le scuole per i centri estivi, le associazioni di volontariato o i gruppi di appassionati di composizioni floreali, che si uniscono per partecipare al concorso, con un progetto dedicato all’abbellimento di aiuole o spazi esterni. L’allestimento dovrà interessare lo spazio di pertinenza dell’immobile visibile dalla strada. Il modulo per l’iscrizione potrà essere consegnato anche via mail a [email protected] o a [email protected]

Edoardo Turci