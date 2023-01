Torna Betobahia, re dei tormentoni

A distanza di quindici anni dalla famosa ’Ciapa la galeina’ che ha fatto cantare e ballare tutta la Romagna e non solo, è tempo di nuova musica per Alberto Pazzaglia, nome d’arte Betobahia, il cantante e bagnino di San Mauro Mare, re dei tormentoni delle spiagge della riviera.

L’artista ha infatti lanciato dal Brasile, dove si trova in questo momento, una nuova canzone dal titolo ’Ho pianto per te’. Si tratta di una canzone d’amore strappa lacrime che si discosta dallo stile allegro che ha reso celebre il cantautore, conosciuto soprattutto per i tanti balli di gruppo.

Il video del nuovo singolo, registrato sulla spiaggia di Paripueira insieme alla modella brasiliana Livia Raquel de Oliveira, è stato pubblicato su YouTube e sta riscuotendo tanti consensi dal pubblico. La canzone è scritta dallo stesso Betobahia ed è stata registrata a Bellaria Igea Marina allo Sky Sound Studio, l’arrangiamento è a cura del maestro Luca Bongiorni. "Anche piangere per amore fa bene perché nella sofferenza ci sono risvolti positivi - commenta Alberto Pazzaglia, alias Betobahia - soffrire per amore non è un reato, ma è una legge esistenziale di cui tutti noi prima o poi dobbiamo subire le conseguenze, che non sono sempre negative. Dopo la sofferenza si rinasce più forti è più convinti".