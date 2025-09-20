Torna ’C’era una volta’ in fiera tra sculture erotiche e orologi

Una scultura erotica d’inizio Novecento, un’incisione cinquecentesca che riproduce fedelmente una xilografia di Durer, un mazzo di tarocchi completo, prodotto in Austria per il Regno d’Italia. Sono solo alcuni degli affascinanti pezzi che si potranno ammirare a “C’era una volta”, la fiera dedicata all’ officina antiquaria, vintage e brocantage organizzata da Cesena Fiera, che dopo la pausa estiva torna oggi e domani dalle 9 alle 18,30, nei padiglioni di via Dismano. In particolare, davvero originale (e osè) “L’abbraccio”, statua in bronzo patinato firmata dallo scultore Bruno Zach (Ucraina, 1891 - Vienna, 1945). Il soggetto dell’opera infatti, è una ragazza che abbraccia un enorme membro maschile, mettendo in mostra la capacità dell’artista di fondere l’erotismo con l’arte, catturando un momento audace e provocatorio e incarnando lo spirito ardito dell’epoca (Art Déco). Il biglietto d’ingresso è di 4 euro (gratis per under 15 e over 70), acquistabile anche online sul sito https://ceraunavoltantiquariato.com

Accanto a “C’era una volta”, nella sola giornata di domani, si svolgerà lo Speciale Watch Mania dedicato a collezionisti e appassionati di orologi, con una cinquantina di espositori italiani e stranieri. Nel corso della manifestazione si potranno acquistare gli esemplari in mostra, ma anche fare scambi e permute, e sarà possibile avere stime gratuite del proprio orologio. Il biglietto per Watch Mania, acquistabile anche on line, costa 15 euro e, oltre a consentire di visitare anche la tradizionale mostra-mercato, offre la possibilità di accedere a un parcheggio riservato.