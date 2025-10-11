Virtus, tempo per crescere

Alessandro Gallo
Virtus, tempo per crescere
Cesena
Torna Cesena Eco Trail. Tra le colline di Rio Marano
11 ott 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Torna Cesena Eco Trail. Tra le colline di Rio Marano

Podismo, domani la non competitiva. Due i percorsi, cronometri spenti

Parte del gruppo degli organizzatori della manifestazione podistica

Parte del gruppo degli organizzatori della manifestazione podistica

Domani, a Rio Marano, tornerà l’appuntamento con Cesena Eco Trail, manifestazione podistica non competitiva giunta alla sua seconda edizione e organizzata dall’omonima associazione guidata da Antonino Guadagnino, a sua volta appassionato podista specializzato nell’organizzazione di eventi pensati per valorizzare le bellezze del territorio. A partire da quelle che si possono visitare – e apprezzare appieno – tenendosi alla larga dalle strade più battute e soprattutto dall’utilizzo di mezzi a motore. L’appuntamento è in vicinale Papa 100 a Rio Marano a partire dalle 8, quando verranno aperte le iscrizioni: il costo di partecipazione è di 10 euro e comprende anche la possibilità di usufruire di vari punti ristoro che verranno allestiti lungo il percorso, compreso quello principale che aspetterà i partecipanti dopo la linea di arrivo. Sono previsti anche diversi premi, a partire da quelli che verranno assegnati ai gruppi più numerosi.

Il via è invece in programma alle 9, un’ora dopo. Sono stati predisposti due diversi percorsi, lunghi rispettivamente 15 e 8 chilometri e che intercettano anche parte del suggestivo ‘Cammino di San Vicinio’, il grande anello che nell’arco di un percorso a tappe che tocca Romagna e Toscana, collega Cesena, Sarsina e gli eremi appenninici punto di riferimento della fede cristiana nel territorio. A proposito di fede abbinata a luoghi che accarezzano lo spirito, anche quest’anno Guadagnino ha raccolto l’adesione dei monaci dell’abazia della Madonna del Monte, che apriranno i cancelli dei loro terreni: dopo aver attraversato il vigneto attiguo al santuario, i partecipanti potranno anche (e per la prima volta) accedere al chiostro, da attraversare correndo prima di riprendere la strada per le colline cesenati. E verso una seconda ‘gemma’: l’itinerario prevede infatti anche il passaggio da terreni di ‘Villa Carolina’, l’affasciante struttura la cui storia è legata a quella della famiglia Almerici. Non ci saranno rilevamenti chilometrici e il principale punto forte dell’evento sta proprio in questo, nel prendersi tutto il tempo necessario per stare all’aria aperta, correndo o camminando, godendosi la convivialità con gli altri partecipanti, assaporando specialità del territorio e ammirando scorci inusuali della città, che per una mattina potrà essere ammirata in un’ottica differente, con le scarpette da ginnastica ai piedi. Informazioni: 3388723266.

