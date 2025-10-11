Torna Cesena Eco Trail. Tra le colline di Rio Marano

Domani, a Rio Marano, tornerà l’appuntamento con Cesena Eco Trail, manifestazione podistica non competitiva giunta alla sua seconda edizione e organizzata dall’omonima associazione guidata da Antonino Guadagnino, a sua volta appassionato podista specializzato nell’organizzazione di eventi pensati per valorizzare le bellezze del territorio. A partire da quelle che si possono visitare – e apprezzare appieno – tenendosi alla larga dalle strade più battute e soprattutto dall’utilizzo di mezzi a motore. L’appuntamento è in vicinale Papa 100 a Rio Marano a partire dalle 8, quando verranno aperte le iscrizioni: il costo di partecipazione è di 10 euro e comprende anche la possibilità di usufruire di vari punti ristoro che verranno allestiti lungo il percorso, compreso quello principale che aspetterà i partecipanti dopo la linea di arrivo. Sono previsti anche diversi premi, a partire da quelli che verranno assegnati ai gruppi più numerosi.

Il via è invece in programma alle 9, un’ora dopo. Sono stati predisposti due diversi percorsi, lunghi rispettivamente 15 e 8 chilometri e che intercettano anche parte del suggestivo ‘Cammino di San Vicinio’, il grande anello che nell’arco di un percorso a tappe che tocca Romagna e Toscana, collega Cesena, Sarsina e gli eremi appenninici punto di riferimento della fede cristiana nel territorio. A proposito di fede abbinata a luoghi che accarezzano lo spirito, anche quest’anno Guadagnino ha raccolto l’adesione dei monaci dell’abazia della Madonna del Monte, che apriranno i cancelli dei loro terreni: dopo aver attraversato il vigneto attiguo al santuario, i partecipanti potranno anche (e per la prima volta) accedere al chiostro, da attraversare correndo prima di riprendere la strada per le colline cesenati. E verso una seconda ‘gemma’: l’itinerario prevede infatti anche il passaggio da terreni di ‘Villa Carolina’, l’affasciante struttura la cui storia è legata a quella della famiglia Almerici. Non ci saranno rilevamenti chilometrici e il principale punto forte dell’evento sta proprio in questo, nel prendersi tutto il tempo necessario per stare all’aria aperta, correndo o camminando, godendosi la convivialità con gli altri partecipanti, assaporando specialità del territorio e ammirando scorci inusuali della città, che per una mattina potrà essere ammirata in un’ottica differente, con le scarpette da ginnastica ai piedi. Informazioni: 3388723266.