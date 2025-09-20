Torna ’Cesena in wellness’, ci sarà anche Pirro

Promuovere lo sport è sempre la scelta giusta, in particolare quando il messaggio è rivolto a chi con lo sport è meno in confidenza e quando l’intento non è quello di coltivare campioni, ma illustrare l’importanza dell’attività fisica nell’ottica della tutela della salute attraverso la cura di sani stili di vita. Dal 25 al 28 settembre nell’area del Club Ippodromo tornerà l’appuntamento con Cesena in Wellness, evento giunto alla sua dodicesima edizione e firmato dall’associazione Time to Move. Alla presentazione che si è tenuta ieri mattina sono intervenuti anche l’assessore allo sport del Comune di Cesena Christian Castorri e la consigliera regionale Francesca Lucchi, oltre agli addetti ai lavori coinvolti nell’iniziativa, a partire da Daniela Tamburini, in rappresentanza della Wellness Foundation legata alla famiglia di Nerio Alessandri, patron di Technogym e da sempre vicino a questo progetto, inserito peraltro anche nell’ambito della ‘Wellness Week’, la settimana (compresa tra il 23 e il 30 settembre) nel corso della quale, col sostegno della Regione, in tutto il territorio romagnolo verranno organizzati oltre 400 appuntamenti a valenza sportiva e ad accesso gratuito.

Cesena in Wellness si ripropone di presentare alla collettività una vastissima serie di discipline sportive pensate per tutti, a prescindere dall’età e dalla dimestichezza con la pratica dell’attività fisica, appunto con l’intento di avvicinare a questo mondo prima di tutto la fetta più sedentaria della popolazione.

In programma ci sono tante novità, a partire dalla presentazione delle iniziative svolte dall’associazione ‘Rigenera Sport’ dedicate alla raccolta di abbigliamento e attrezzature usate da donare a chi non ha la possibilità di praticare sport. Anche grazie alla presenza di Michele Pirro (al Club Ippodromo sabato 27 dalle 15), verrà promosso il motorsport per i più piccoli, con la possibilità di cimentarsi alla guida di minimoto, mentre tramite Around Sport verrà presentato un progetto volto a favorire la partecipazione dei ragazzi con disabilità alle attività sportive. Con Arrt si parlerà di prevenzione delle patologie tumorali e il progetto Cv-risk sensibilizzerà sull’importanza di prevenire i rischi cardiovascolari.

La piscina comunale ospiterà tutte le attività legate all’acqua (intanto al Club Ippodromo sono ormai in rampa di lancio i lavori che porteranno alla riapertura della palestra, danneggiata dall’alluvione) e giovedì 25 settembre alle 21 all’ex Macello si parlerà dei segreti della longevità con medici, nutrizionisti, farmacisti ed esporti del movimento. Per le mamme e le donne over 30 verrà inoltre presentato il Mamanet, un mix tra pallavolo e palla rilanciata che unisce sport, socialità e benessere psicofisico. Un ruolo da protagonisti verrà infine svolto dagli studenti delle scuole del territorio, ambasciatori dei sani stili di vita.

Luca Ravaglia