Torna ’Cronisti in classe’. Giovani in prima pagina

Torna sulle pagine del Resto del Carlino il ’Campionato di giornalismo Cronisti in classe’ riservato agli alunni delle scuole medie di Cesena e della provincia. La scadenza per le iscrizioni alla 24^ edizione del concorso è fissata per il 15 novembre 2025, e il campionato partirà, come sempre, a inizio febbraio. Gli studenti potranno realizzare pagine di giornale e trasformarsi in veri e propri giornalisti.

Per l’intera durata del progetto ogni classe coinvolta avrà a disposizione gratuitamente, nei giorni di pubblicazione degli elaborati di ’Cronisti in Classe’, copie de Il Resto del Carlino: è questo un modo per confrontare con gli elaborati proposti dalle altre classi e per approfondire, sfogliando il giornale, le notizie e i principali fatti di attualità. Con l’obiettivo, ancora una volta, di avviare le giovani generazioni - cioè i cittadini di domani - alla lettura dei quotidiani e alla conoscenza con sguardo critico e consapevole dei fatti di cronaca e delle grandi sfide dei nostri giorni.

Il prossimo febbraio ripartiranno le uscite settimanali con i lavori degli studenti sui temi più svariati: dall’ambiente, alla sicurezza, alla solidarietà, alla cultura, e tanti altri. Tra le novità è stato istituito dal nostro giornale il premio Coesione sociale, che si sommerà agli altri premi. Saranno proposti dal nostro giornale nuovi punti di riflessione, collegato a un premio speciale dedicato alle ’Politiche di coesione dell’Unione Europea’, con attenzione per la transizione verde, l’inclusione sociale, la transizione energetica, la resilienza ambientale e tanti altri temi.

Lo scorso anno a Cesena hanno partecipato 572 alunni delle scuole medie della città. Sono state confezionate pagine ben fatte dagli studenti di nove scuole medie. A vincere la scorsa edizione del Campionato di Giornalismo è stata la scuola media Sacro Cuore. Il secondo posto alla scuola di San Domenico. La terza classificata è stata la scuola media di Roncofreddo’. Alle tre scuole vincitrici sono stati assegnati i premi finali, con buoni acquisto del valore di 530 euro, targhe, premi e gadget.

I compagni di viaggio della nostra iniziativa dello scorso anno sono stati i nostri fedelissimi sponsor: Confcooperative Romagna; Confcommercio Cesenate e Iscom; la Centrale del Latte di Cesena; Broker Golinucci Assicurazioni. In più omaggi da Brnb Bike Village di Forlimpopoli. Per informazioni: cronaca.cesena@ilrestodelcarlino.it.