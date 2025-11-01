Torna ’Cronisti in classe’. Giovani in prima pagina

Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Cesena
Cronaca
1 nov 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
Ecco la 24^ edizione del Campionato di giornalismo per le scuole medie. E’ possibile iscriversi fino al 15 novembre. Pubblicazioni da febbraio.

La premiazione dell’edizione 2025 di ’Cronisti in classe’ (foto Luca Ravaglia)

Per approfondire:

Torna sulle pagine del Resto del Carlino il ’Campionato di giornalismo Cronisti in classe’ riservato agli alunni delle scuole medie di Cesena e della provincia. La scadenza per le iscrizioni alla 24^ edizione del concorso è fissata per il 15 novembre 2025, e il campionato partirà, come sempre, a inizio febbraio. Gli studenti potranno realizzare pagine di giornale e trasformarsi in veri e propri giornalisti.

Per l’intera durata del progetto ogni classe coinvolta avrà a disposizione gratuitamente, nei giorni di pubblicazione degli elaborati di ’Cronisti in Classe’, copie de Il Resto del Carlino: è questo un modo per confrontare con gli elaborati proposti dalle altre classi e per approfondire, sfogliando il giornale, le notizie e i principali fatti di attualità. Con l’obiettivo, ancora una volta, di avviare le giovani generazioni - cioè i cittadini di domani - alla lettura dei quotidiani e alla conoscenza con sguardo critico e consapevole dei fatti di cronaca e delle grandi sfide dei nostri giorni.

Il prossimo febbraio ripartiranno le uscite settimanali con i lavori degli studenti sui temi più svariati: dall’ambiente, alla sicurezza, alla solidarietà, alla cultura, e tanti altri. Tra le novità è stato istituito dal nostro giornale il premio Coesione sociale, che si sommerà agli altri premi. Saranno proposti dal nostro giornale nuovi punti di riflessione, collegato a un premio speciale dedicato alle ’Politiche di coesione dell’Unione Europea’, con attenzione per la transizione verde, l’inclusione sociale, la transizione energetica, la resilienza ambientale e tanti altri temi.

Lo scorso anno a Cesena hanno partecipato 572 alunni delle scuole medie della città. Sono state confezionate pagine ben fatte dagli studenti di nove scuole medie. A vincere la scorsa edizione del Campionato di Giornalismo è stata la scuola media Sacro Cuore. Il secondo posto alla scuola di San Domenico. La terza classificata è stata la scuola media di Roncofreddo’. Alle tre scuole vincitrici sono stati assegnati i premi finali, con buoni acquisto del valore di 530 euro, targhe, premi e gadget.

I compagni di viaggio della nostra iniziativa dello scorso anno sono stati i nostri fedelissimi sponsor: Confcooperative Romagna; Confcommercio Cesenate e Iscom; la Centrale del Latte di Cesena; Broker Golinucci Assicurazioni. In più omaggi da Brnb Bike Village di Forlimpopoli. Per informazioni: cronaca.cesena@ilrestodelcarlino.it.

