Torna il Cinema Rex, riecco la splendida magia del grande schermo

Cesenatico quest’inverno avrà il suo cinema. L’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Sputnik Cinematografica e la Cooperativa Stabilimenti Balneari, riaccende lo schermo del Palazzo del turismo ’Primo Grassi’, nella sala intitolata al conte Rognoni che ha una capienza di 150 posti. Torna dunque il Cinema Rex, per la gioia degli appassionati del grande schermo ma anche delle studentesse e degli studenti. Dal mese di novembre fino a marzo 2024 sono previste proiezioni venerdì sera, sabato sera, domenica pomeriggio e domenica sera. Saranno proposti anche i classici restaurati in prima visione in collaborazione con la Cineteca di Bologna per il Cinema Ritrovato, incontri con autori e attori presenti in sala. Particolare attenzione verrà anche data ai film in lingua originale con proiezioni infrasettimanali ad hoc e ai film d’animazione nel periodo natalizio.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli sono entusiasti: "Siamo molto felici che riparta la programmazione cinematografica invernale che permetterà ai nostri cittadini di poter andare al cinema senza spostarsi dal territorio comunale; l’obiettivo è intercettare più pubblici ed in questo progetto sono stati fondamentali la Cooperativa Stabilimenti Balneari e l’associazione Sputnik".

Il presidente dei balneari Simone Battistoni ci crede: "Sosteniamo questo progetto economicamente, ma anche in termini di partecipazione, perchè contribuisce a mantenere viva Cesenatico anche in inverno". Per Alan Angelini di Sputnik si tratta di un ritorno: "Siamo già al lavoro per la programmazione, con proposte di qualità e in totale 47 pellicole per soddisfare tutti i tipi di pubblico".

g.m.