Torna il concertone di Radio Studio Delta. Sul palco Ivana Spagna, The Kolors e Bravi

Dai ‘The Kolors’, Mar Lucas e Michele Bravi, fino a Ivana Spagna: la musica non ha età ed è per tutti. Anche perché in piazza del Popolo domenica 28 settembre il grande concerto organizzato dal Comune di Cesena e dall’Unione dei Comuni della Vallata del Savio in collaborazione con Radio Studio Delta sarà gratuito. Niente biglietto, solo spettacolo: dopo 13 anni, torna uno degli eventi più apprezzati organizzati nel cuore della città, capace di richiamare a ogni edizione migliaia di persone che hanno sempre contribuito a creare un’immagine di piazza del Popolo da cartolina.

"L’intento – ha commentato l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari - è quello di aggiungere un ulteriore tassello di qualità alla programmazione e alle iniziative volte a valorizzare il centro storico. L’appello è rivolto a commercianti ed esercenti, coi quali il dialogo è costante e produttivo, a lavorare insieme per promuovere al meglio le attrattive del cuore urbano. Tenere aperti i negozi e accese le vetrine nel pomeriggio e magari anche in serata può essere un ottimo modo per attirare l’interesse degli avventori, incentivandoli a tornare nei giorni successivi per concedersi qualche ora di svago all’insegna dello shopping di qualità". Il concertone arriva dopo l’evento organizzato a capodanno, Agrà Festival che debutterà a fine ottobre, il Festival Internazionale del Cibo di Strada in programma all’inizio del mese prossimo e tanti altri appuntamenti. "Stiamo alzando l’asticella – ha commentato Plumari - aumentando la quantità, la qualità e la portata delle manifestazioni. Il messaggio è chiaro: siamo determinatissimi a fare la nostra parte a fianco degli operatori commerciali che ogni giorno lavorano per rendere la nostra città un luogo bello e accogliente".

Il costo del concerto è significativo: oltre 140.000 euro, 27.000 dei quali sono stati messi a disposizione dal Comune, mentre la parte restante è stata coperta da un nutrito pool di sponsor tra i quali Sistemifotovoltaici.com, Zinca, MariAlti, Al Foro Conad Cesena, Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, Glass Drive e Centrale del Latte Cesena. Riguardo al programma del 28 settembre, dalle 18 al Foro Annonario inizierà una speciale animazione per i bambini, mentre a partire dalle 20 i dj di Radio Studio Delta si alterneranno sul palco con animazione e distribuzione di gadget per il pubblico. Dopo di che sarà la volta degli artisti della scena pop italiana e internazionale: tra i protagonisti si esibiranno Cioffi, l’icona degli anni ’80 Ivana Spagna con dj Nuzzle e la loro ‘T’amo, t’amo, t’amo’, versione remix della celebre ‘T’amo amore t’amo’, Michele Bravi con ‘Popolare’, Tancredi, Trigno, Crytical, Mar Lucas, Mida, Simone Bernini, The Kolors ed Emanuele Aloia. "Ai tempi in cui i costi dei biglietti dei concerti spesso lievitano verso cifre davvero importanti – hanno chiuso gli organizzatori – abbiamo voluto rendere possibile un grande evento che potesse essere fruibile a tutti. L’idea è quella di ridare continuità al progetto, radicandolo e riproponendolo anno dopo anno in una sorta di grande festa di fine estate della città".