Torna il concorso ‘Scrivi la tua ricetta’. Si vince un anno di spesa

Torna il concorso ‘Scrivi la tua ricetta – Vinci un anno di spesa’ da Famila, Famila Superstore, Famila Market e Svelto A&O della Romagna e delle Marche – insegne gestite da Arca Commerciale s.r.l., parte del Gruppo Unicomm – giunto ormai alla quattordicesima edizione. "Ogni anno raccogliamo un’incredibile quantità di ricette che raccontano le radici, la creatività e l’amore per la buona tavola dei nostri clienti. – dichiara Giovanni Baldacci, presidente di Arca Commerciale – Per questo abbiamo voluto arricchire ulteriormente il concorso, premiando non solo la fortuna ma anche il talento e il coinvolgimento della nostra community".

Fino al 17 settembre, tutti gli appassionati di cucina possono partecipare inviando una o più ricette ispirate alla cucina locale – autentica o reinterpretata – scegliendo se compilare la cartolina disponibile nei punti vendita aderenti, oppure attraverso il sito www.latuaricetta.com. Come da tradizione, sarà la fortuna a decretare il vincitore del premio di 3.000 euro in buoni spesa da utilizzare durante l’anno nel punto vendita di fiducia tra quelli aderenti.

Le 12 migliori ricette selezionate dalla giuria, guidata da Ladychef Albarosa Zoffoli, saranno le protagoniste del Calendario 2026. Gli autori, vinceranno un weekend per due persone con corso di cucina esclusivo un buono spesa del valore di 100 euro. Si potrà inoltre votare la ricetta preferita sul sito latuaricetta.com