Torna il Teatro in classe. Vanno in scena gli studenti

Anche quest’anno i lettori de Il Resto del Carlino potranno farsi guidare nelle lore scelte teatrali dalle recensioni dei giovani critici che partecipano a Teatro in Classe. Si inaugura infatti giovedì 16 novembre l’undicesima edizione del progetto che vede le studentesse e gli studenti delle scuole superiori cimentarsi con la critica, impegnati a scrivere nei tempi tipici del giornalismo che impone di pubblicare il pezzo nel più breve tempo possibile, idealmente mentre lo spettacolo è ancora in scena. Come di consueto saranno otto gli spettacoli della stagione del Bonci sui quali giovani redattori e redattrici eserciteranno la loro scrittura, per comunicare ai lettori del quotidiano la propria esperienza di visione attraverso una recensione collettiva. Un percorso che presuppone un approccio consapevole ai linguaggi e ai temi della scena contemporanea e ci fa scoprire quanto essi riverberano nell’immaginario del mondo adolescente attraverso impressioni, punti di vista, giudizi estetici, interrogativi. Il progetto coinvolge le classi in un laboratorio di educazione alla visione dell’oggetto teatrale anche quest’anno condotto in orario curricolare dalla redazione di Altre Velocità, esperta nel proporre strumenti per una condivisione dell’esperienza artistica e del pensiero critico. Teatro in classe, riproposto grazie alla consueta collaborazione tra ERT Teatro Nazionale, Il Resto del Carlino e il sostegno di Conad, prevede che alla fine della stagione le recensioni siano valutate da una giuria di esperti sia di teatro che di giornalismo che premierà le prime tre ritenute le migliori, prendendo in considerazione sia gli aspetti tecnici della scrittura che l’originalità e la profondità dell’interpretazione.

Il progetto coinvolge quest’anno gli istituti: Liceo Classico Monti, Liceo Scientifico Righi di Cesena e di Bagno di Romagna, Istituto Garibaldi-Da Vinci di Cesena, Istituto Aeronautico di Forlì e Liceo Artistico Canova di Forlì. Il progetto prende avvio con la visione di Maria Stuarda di Schiller, per la regia di Davide Livermore, prova d’attrice per le due grandi interpreti del teatro italiano, Elisabetta Pozzi e Laura Marinoni.

Cosetta Nicolini

coordinatrice del Teatro Bonci per Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale