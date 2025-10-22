Torna la Corsa dei Gessi, tracciato e novità

Nel calendario di un podista romagnolo, la prima domenica di novembre è cerchiata col pennarello rosso.

Si corre la Maratona di New York, certo, ma per chi preferisce restare alle nostre latitudini, da 48 anni si rinnova l’appuntamento con la Corsa dei Gessi, un nome che dalle nostre parti non ha bisogno di presentazioni e che anche per questo anno dopo anno continua a richiamare dietro la linea di partenza in zona Ippodromo migliaia di partecipanti.

"Quest’anno – spiega Ermes Magnani della Uisp, che organizza l’evento – abbiamo in rampa di lancio un paio di novità. Intanto, approfittando della realizzazione del nuovo impianto, sia la partenza che l’arrivo saranno dentro alla pista di atletica. Inoltre, aggiungeremo una sezione speciale dedicata ai bambini, che partiranno a ruota degli adulti e che si cimenteranno nella loro prova proprio all’interno della pista. Il tutto rilanciando quello che avevamo messo in campo lo scorso anno, a partire dalla corsa coi cani".

Il tracciato misura 17 chilometri: dopo la partenza, gli atleti supereranno il fiume Savio per dirigersi verso le colline e percorrere appunto il ‘Percorso dei Gessi’, l’itinerario impegnativo ma dal fascino indiscusso dal quale deriva il nome della corsa e che quotidianamente in ogni periodo dell’anno viene percorso a camminando o correndo da tantissimi cesenati desiderosi di godersi almeno per uno spicchio della giornata, sani stili di vita in mezzo alla natura.

"Nel 2024 – chiude Ermes Magnani – avevamo raggiunto i 300 iscritti alla corsa competitiva ai quali si erano aggiunti gli oltre mille non competitivi: ora contiamo di consolidare e magari aumentare ulteriormente quei numeri. L’obiettivo è legittimo, soprattutto per via della grande passione che i cesenati e i romagnoli nutrono per il podismo, una disciplina che soprattutto dopo la pandemia sta trovando un nuovo slancio".

Luca Ravaglia