Torna la festa della contrada tra giardini aperti e aperitivi

Si rimette in moto la comunità che gravita tra via Sacchi, via Uberti, via Montalti, via Boccaquatro, via Chiaramonti, via Pasolini, le contrade dove una decina di anni fa è nata la festa del buon vicinato. Due gli appuntamenti già fissati da un folto gruppo di abitanti delle vie coordinati dal sociologo Paolo Ugolini. Per l’edizione di quest’anno che riprende dopo la pausa imposta dal Covid ci si incontra sabato 13 e domenica 28 maggio. La stagione giusta anche per apprezzare la visita dei giardini privati. Ma la cifra di quest’anno è all’insegna dell’incontro con il mondo giovanile. "Al giorno d’oggi - dice il coordinatore degli eventi - gli adolescenti si incontrano tra loro, ma sfuggono agli sguardi degli adulti, apparentemente chiusi nel loro mondo digitale ma attenti e vivi nel guardare e nel farsi guardare, e nel capire che gli altri si soffermano anche su di loro". Il tutto inizia sabato 13 alle 17 con la visita ai giardini aperti per l’occasione. Alle 18 ci sarà un aperitivo di ospitalità al convento di Santa Caterina in via Sacchi a cui prenderà parte anche il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Musica anche sabato, alle ore 21, nel cortile di Palazzo Monti in via Uberti con il concerto a cura del gruppo "Dopolavoro Chiaramonti". Elide Giordani