Torna la festa dello sport con tutte le associazioni

Alessandro Gallo
Cesena
CronacaTorna la festa dello sport con tutte le associazioni
21 set 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
A Gambettola da oggi al 30 settembre torna al parco Fellini la Festa dello Sport, alla sua ventiquattresima edizione. Questa mattina è stato presentato il programma alla presenza del sindaco della città Eugenio Battistini, l’assessora allo Sport Cristina Bianchi e degli assessori Serena Zavalloni e Pietro Pierantoni, oltre ai rappresentanti delle associazioni sportive che partecipano alla manifestazione. I cittadini potranno assistere e partecipare gratuitamente. Sabato 27 alle 15 al parco Fellini alla presenza di tantissime associazioni che faranno esibizioni e prove aperte. Pronti a presentare i loro progetti in vista della stagione di sport che sta per cominciare, i protagonisti della 24ª Festa dello Sport saranno: A.s.d. Junior Gambettola, Nuova Olimpia Gambettola asd, Atmo.sphere asd, a.s.d. Circolo Tennis Gambettola, C.a.i. Cesena, GDM Italia, Facile Volley, A.s.d. Centro Studi Danza e Arti Coreografiche, A.s.d. After Skull, Wild Angels. Saranno inoltre presenti, con uno spazio informativo Avis di Gambettola, Accademia Kodokan Judo e il Club Alpino Italiano, sezione di Cesena, oltre all’azienda Fellini Patrizio in qualità di sponsor che offrirà una sana merenda per tutti gli intervenuti. L’organizzazione dell’evento si avvale della collaborazione logistica e organizzativa di Idea Coop. e. p.

