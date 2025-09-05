Torna la Mostrascambio. Pronti 600 espositori

Sabato e domenica torna a Gambettola la Mostrascambio di auto e moto d’epoca e cose del passato: saranno 600 gli espositori provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’Estero. La manifestazione è alla 73esima edizione. Mostrascambio è nata nel 1988 e da allora è cresciuta in modo esponenziale e oggi è diventata per i collezionisti e gli appassionati di tutto ciò che è vecchio uno degli appuntamenti da non perdere. Infatti in pochi giorni sono andati tutti esauriti gli 800 stalli ricavati nelle strade del centro, per un totale di 4 chilometri, e alcuni espositori sono rimasti esclusi.

L’inaugurazione sabato mattina alle 10.30 davanti al monumento allo straccivendolo, con il sindaco Battistini, Manuela Rontini, sottosegretaria alla Regione, gli assessori comunali e i rappresentanti delle associazioni. La Mostrascambio è anche un’occasione di lavoro per alcuni ’straccivendoli’ di Gambettola, che due volte l’anno allestiscono la loro bancarella sulla quale mettono in mostra i pezzi più belli che hanno raccolto nei mesi precedenti. Qualcun altro, è il caso di Bruno Placucci, apre le porte del magazzino di suo padre Federico deceduto lo scorso anno e lascia che i visitatori girino dappertutto e si divertano a rovistare fra i tanti reperti della guerra e di origine militare.

La Mostrascambio piace così com’è: un po’ rassegna specializzata per gli appassionati di cose vecchie, ma soprattutto un po’ sagra paesana dove si vende e si compra di tutto, dove anche i bambini s’improvvisano commercianti, dove l’odore della naftalina e dell’olio esausto si mischia con quello della piadina con salsiccia. Lo scorso anno la Mostrascambio venne anticipata di sette giorni per non sovrapporla alla festa del patrono dell’8 settembre. Quest’anno Mostrascambio e festa del patrono si svolgeranno in concomitanza, infatti in parrocchia sabato e domenica sarà funzionale lo stand gastronomico con i piatti della cucina romagnola preparati dai volontari.

Lunedì 8 sarà di nuovo festa per il patrono: la Madonna delle Grazie. Alle 16.30 la messa con il vescovo Antonio Giuseppe e animata dalla Corale A. Vivaldi di Gambettola. Alle 17.30 la processione lungo corso Mazzini con la banda Città di Gambettola. Nell’area Fulgor la grande pesca lotteria con ricchi premi, i giochi per i piccoli e in serata alle 21 musica con il gruppo Qluedo.

Vincenzo D’Altri