Torna la paura dopo il nubifragio. Il comitato: "Accelerare i lavori"

Si riaffacciano gli spettri dell’alluvione dopo il temporale di mercoledì pomeriggio. E il comitato Alluvionati e Franati chiede all’amministrazione di capire a quale punto sono i lavori. "Visto gli eventi e le molte telefonate intercorse sul problema delle piogge che hanno causato allagamenti stradali e delle aree cortilizie private, specie nelle zone colpite dall’alluvione del maggio 2023, comportando sempre paura e forte preoccupazione, chiediamo che ci sia un confronto con la cittadinanza sullo stato delle cose – si legge in una nota – E’ stato riferito che i lavori per la sostituzione delle caditoie della acque bianche, che sono di competenza del Comune partiranno a gennaio 2025. Detto questo, sarebbe bene capire da quale parte dovrebbero arrivare i fondi e come accelerare la loro disponibilità e su quale progetto esecutivo, oltre al mio personale pensiero che porta oltre le caditoie: le tubazioni in essere sono sufficienti ad affrontare questi nuovi eventi? Bisogna ridisegnare un nuovo sistema fognario per far si che ad ogni pioggia l’acqua defluisca in maniera abbastanza scorrevole? Non possono crearsi laghi come quelli visti ieri e altri che si sono avuti nell’ultimo mese ad ogni temporale, rimanendo sorpresi dalle fognature di via Enrico Fermi, appena risistemate, ma che presentano le stesse identiche problematiche di prima dei lavori. Tutti i lavori vanno comunque molto accelerati, che già sono molto in ritardo. Il meteo non aspetta chissà cosa per fare disastri che poi si sa benissimo che costano molte volte di più dei costi della prevenzione. Il generale Figliuolo, negli gli ultimi incontri pubblici anche qui a Cesena, ha ribadito di avere la liquidità necessaria per il completamento delle opere. Quindi direi che sia ora di procedere coi lavori in maniera molto molto celere per dare tranquillità a tutti dopo 13 mesi".