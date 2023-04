Torna la ’Sagra della Cantarella’ nei primi due weekend di maggio

Dopo che per tre anni è stata annullata, a causa anche del Covid, torna l’11ª edizione della ’Sagra della Cantarella’ che avrebbe dovuto svolgersi l’ultimo weekend di settembre e il primo di ottobre in piazza della Libertà. Per la prima volta si farà in primavera, nel primo e nel secondo weekend di maggio. L’evento è sempre stato organizzato dall’associazione ’Uniti per Gatteo’ e dal Centro Auser Giulio Cesare.

Dice Davide Branzanti responsabile della festa: "La sagra della cantarella è nata dall’idea di dedicare una manifestazione agli abitanti di Gatteo Mare, dopo un lungo e impegnativo periodo estivo. Per questo è sempre stata scelta la fine di settembre e l’inizio di ottobre, che vede gli abitanti del paese liberi dai tanti impegni che l’estate porta con sé. Un periodo in cui si ha voglia di rilassarsi e divertirsi in compagnia, mangiando e bevendo cose semplici e genuine e ascoltare buona musica. Un momento in cui si ha però ancora tanta energia, che si mette a disposizione per aiutare la complessa macchina organizzativa. Il Covid-19 ci ha obbligati a mettere da parte mattarelli e pentoloni. L’annullamento del terzo anno è stato molto sofferto. Avremmo voluto che il 2022 fosse stato l’anno della ripresa, ma le condizioni organizzative ancora non ce lo hanno permesso. Per questo abbiamo pensato di organizzare la sagra ora affinchè sia di buon auspicio per la stagione estiva. Si farà sempre in piazza della Libertà sperando che la bella stagione ci aiuti in questa grande volontà di ritorno della nostra amatissima sagra, che unisce questo sentire dolce e semplicissimo, al buon mangiare e agli spettacoli".

Ermanno Pasolini