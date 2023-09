Torna la Settimana Pedagogica a San Mauro Pascoli: Avventure per Famiglie tra Scienza e Natura

La Settimana pedagogica sul tema "Si può fare! Avventure per famiglie tra scienza e natura", renderà il via a San Mauro Pascoli dal mercoledì a cura del Centro per le famiglie dell’Asp del Rubicone con riflessioni psicoeducative e attività ludiche per i più piccini. Danno il contributo le associazioni del territorio. Sarà il Comune di San Mauro Pascoli ad accogliere la Festa cittadina domenica 1° ottobre.

Nell’attesa si potranno vivere alcune giornate di approfondimento su alcuni temi legati alla vita familiare, nell’ambito della Settimana Pedagogica, che traduce in concreta vicinanza il desiderio del Centro Famiglie di sostenere la genitorialità. Alle 20.45 di mercoledì inaugurazione alla Sala della Marineria di Cesenatico, con il professor Alberto Pellai che parlerà di "L’età dello tsunami, sfide evolutive ed educative in preadolescenza e prima adolescenza". La manifestazione è stata presentata da Milena Mami, responsabile del Centro per le Famiglie, Filippo Giovannini presidente dell’Unione dei Comuni del Rubicone, Salvatore Bertozzi presidente Asp Rubicone e Manuele Broccoli direttore Asp Rubicone (nella foto).

"Ringrazio – ha affermato Luciana Garbuglia sindaca di San Mauro Pascoli – Asp Rubicone per l’impegno nel realizzare questa importante iniziativa che quest’anno accogliamo nel nostro territorio. Una festa per la nostra comunità e tutto il territorio del Rubicone su cui opera Asp con servizi dedicati a bambini e famiglie, che quest’anno verterà sui temi della sostenibilità, dell’ambiente e dell’importanza di condividere una visione ecologica del mondo in cui viviamo".Tutti gli eventi e i servizi sonoa ingresso libero.

Ermanno Pasolini