Torna la tradizionale fiera Festinval

Oggi e domani, torna a San Piero in Bagno ’Festinval, Colori e Sapori della Valle del Savio’, che quest’anno compie 29 anni e che, come fin dalla sua nascita, sarà replicato per il fine settimana successivo, questa volta sabato 27 e domenica 28.

"L’organizzazione di questa edizione – dicono il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessore allo Sviluppo turistico, Giovani e Sport, Mattia Lusini –, è interamente affidata alla Pro Loco di San Piero in Bagno, che ha preparato un ricco programma di iniziative per grandi e piccoli. Tra gli appuntamenti più attesi è il ritorno del Bistrot e della sfilata di moda".

Nei due fine settimana di festa, il sabato gli eventi iniziano alle 19, mentre la domenica cominceranno la mattina alle 8. Per quattro giorni il paese d’Alto Savio si trasformerà in un grande contenitore di sapori, tradizioni e divertimento.

La storica fiera avrà luogo dalla centralissima via Cesare Battisti fino a piazza Allende, che torna ad essere il cuore pulsante della musica e delle associazioni Pro Loco del territorio. Inoltre, in questo primo weekend torna in Largo Moutiers anche il padiglione dedicato alla fiera zootecnica, in collaborazione con A.r.a. Emilia Romagna e grazie al contributo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche il territorio sud ovest del Comune di Bagno di Romagna.

Nel secondo fine settimana (27 e 28 settembre), invece, Largo Moutiers ospiterà le imprese del territorio con una esposizione di mezzi e strumentazioni uniche nel loro settore. Poi, domenica 28 settembre, giornata conclusiva di Festinval 2025, in occasione della Wellness Week, San Piero avrà l’onore di ospitare cardiologi, infermieri e altri medici: ogni cittadino potrà ricevere una visita gratuita presso lo stand dedicato e, con la prescrizione rilasciata, recarsi successivamente dal proprio medico curante.

L’iniziativa è curata dal Distretto Cesena e Valle Savio del Dipartimento di cure primarie e medicina di comunità Forlì-Cesena, in collaborazione con Terme Santa Agnese di Bagno di Romagna e Fadoi.

"A Festinval, inoltre, non mancheranno le associazioni locali, che presenteranno i loro progetti e il loro impegno per la comunità – sottolineano Spighi e Lusini –. Un ringraziamento speciale ai ragazzi della Pro Loco di San Piero, che da mesi lavorano con passione per valorizzare al meglio un evento identitario come il Festinval".

gi. mo.