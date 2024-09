Torna la tris, quartè e quintè

L’Ippodromo del Savio si prepara al gran finale di stagione. A fare da apripista al Campionato Europeo di domani, questa sera ci saranno i gentlemen.

La corsa clou del cartellone sarà la quinta, tris quartè e quintè abbinata al ’Premio ’ Lions Club Valle del Savio’. La sfida, che vedrà 15 cavalli al via, sarà sulla distanza del doppio chilometro e con partenza ai nastri. Riguardo ai pronostici, c’è da tenere in seria considerazione la prestigiosa presenza di Zigulì Dei Greppi, giumenta dall’eccezionale palmares, dal fisico inossidabile e dal collaudato feeling con il suo proprietario Nicola Del Rosso, che della giramondo di 9 anni è anche allevatore.

La partenza in solitaria dal terzo nastro sarà però impegnativa, anche perché dalla ’prima fila’ si avvieranno cavalli in forma come Valpicetto Jet, portacolori di Enrico Cuglini e il transalpino Eclair Magic, che sarà condotto da Michela Rossi.

Riguardo agli eventi a corollario delle corse, l’appuntamento odierno di ‘Autori in pista’ sarà con Benedetta Cicognani che ha appena pubblicato ‘Onorevole Parolaccia’. Lo presenterà dialogando con Paolo Morelli.