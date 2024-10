Torna l’allerta rossa. Fiumi sotto sorveglianza. Le scuole restano aperte

Continua l’allerta rossa per rischio idraulico nella bassa collina, pianura e costa romagnola (in particolare per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini). Lo annuncia il bollettino dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, specificando che il codice rosso è legato alle situazioni di criticità e vulnerabilità territoriali connesse al precedente evento alluvionale. Dopo le precipitazioni diffuse e localmente intense di ieri mattina, su tutta la regione, c’è stata un’ulteriore intensificazione dalle ore pomeridiane, in particolare sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Le precipitazioni potranno generare, in particolare nell’appennino centro-orientale, fenomeni di ruscellamento sui versanti e frane, favoriti da condizioni di saturazione dei suoli abbastanza elevate.

"Il grosso della fase di maltempo terminerà oggi – dice Nikos Chiodetto meteorologo di 3bMeteo – e anche se le piogge tenderanno a diminuire rispetto a ieri, rimarrà l’allerta perché i corsi d’acqua saranno in piena e i fiumi si ingrosseranno. Nel weekend il tempo tenderà a migliorare e domenica ci sarà una giornata di sole con temperature autunnali perché giunge area fresca dal Nord Europa, le massime si attesteranno sui 20 gradi e le minime sugli 8 gradi". Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua che potranno superare le soglie 2. Previsti anche venti nord-orientali di burrasca forte (75-88 km/h) sulle aree costiere e venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sul restante settore centro-orientale, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Ieri il mare era agitato al largo, con altezza dell’onda superiore a 3.2 metri. Per la giornata di oggi si prevedono ancora condizioni di mare agitato, in rapida attenuazione già nel corso della mattinata. E’ atteso inoltre il transito delle piene dei corsi d’acqua, con livelli che potranno risultare superiori alla soglia 2 nelle prime ore della notte, sulla pianura centro-orientale e sulla Romagna. Nelle zone montane e collinari sono possibili fenomeni franosi localizzati, in particolare su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Annamaria Senni