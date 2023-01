Torna l’appuntamento con il jazz al Jam Session di Cesenatico

Il quartetto formato da Chicco Capiozzo alla batteria, Stefano Bedetti al sax, Federico Malaman al basso e Daniele Santimone alla chitarra, è protagonista del concerto che si terrà stasera a partire dalle 21.30, al Jam Session di Cesenatico. È un grande appuntamento con la musica jazz, fortemente voluto dal curatore della rassegna Christian Chicco Capiozzo, un batterista figlio d’arte (suo padre era il mitico e compianto Giulio Capiozzo fondatore degli Area), con un curriculum che non ha bisogno di presentazioni. Al suo fianco Stefano Bedetti, un talento che si divide fra l’Italia e New York, dove vive da tredici anni e proprio nella Grande Mela ha lavorato e suonato dal vivo con i big della musica internazionale, distinguendosi anche come compositore ed arrangiatore. Federico Malaman è un virtuoso del basso, anch’egli più volte sul palco assieme ai big, incluso Stefano Bollani e Paolo Fresu, ma anche tanti cantanti italiani, tra i quali Zucchero, Lucio Dalla, Giorgia, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Fabio Concato, Mario Biondi, Elio e le Storie Tese. Daniele Santimone, chitarrista, compositore e arrangiatore, collabora da lungo tempo con Chicco Capiozzo ed in precedenza ha condiviso il palco con Ares Tavolazzi, Giulio Capiozzo, Marco Tamburini, Jimmy Owens, Mario Biondi e Stefano Bollani. Ha anche composto e interpretato le parti di chitarra classica per il film ’L’uomo che verrà’ di Giorgio Diritti.

Il concerto è considerato l’evento clou della rassegna. Il prossimo appuntamento del Jazz Club al Jam Session è mercoledì 25 gennaio, quando sul palco si esibiranno dal vivo Massimo Manzi alla batteria, Antonino De Luca alla fisarmonica ed Emanuele Di Teodoro al basso.

Giacomo Mascellani