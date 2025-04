Torna l’(H)Open week sulla salute della donna: ecco tutte le iniziative

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 22 al 30 aprile la decima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile e non solo. Le strutture del network Bollino Rosa, tra cui l’Azienda USL della Romagna, offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna. Le iniziative organizzate presso gli Ospedali della AUSL Romagna sono consultabili sul sito internet aziendale - www.auslromagna.it/open-week-salute-donna - e sui nostri canali social Facebook e Instagram.

“È un’iniziativa in cui crediamo fortemente, per importanza e rilevanza, in occasione del 22 aprile, Giornata nazionale della Salute della Donna, in concomitanza della ricorrenza del compleanno di Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina e donna di scienza. Questa giornata, di rilievo pubblico, ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere iniziative di prevenzione primaria e diagnosi precoce attraverso consulenze mediche gratuite, attività informative su tematiche specifiche della salute delle donne di tutte le età” afferma dottoressa Francesca Bravi, Direttrice Sanitaria di AUSL Romagna.

In occasione dell’(H)Open Week sulla Salute della Donna, l’U.O. Chirurgia Generale di Cesena offre 5 visite chirurgiche per diastasi dei retti, dedicate alle donne post-partum, nella giornata di mercoledì 30 aprile, dalle ore 11 alle ore 13, negli ambulatori n.53 e n.54 al primo piano della Piastra dei Servizi dell’Ospedale di Cesena. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da oggi a venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione, dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Chirurgia Cesena”.