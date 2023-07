Torna lo Spazio Brutale Vini al Club Ippodromo

Martedì 1 agosto al Club Ippodromo tornerà ‘Spazio Brutale’, un evento che vedrà protagonisti 6 ristoratori e 25 vignaioli provenienti da tutta Italia e dall’estero, accomunati da una visione di salvaguardia del territorio e dell’ambiente. L’evento ha infatti lo scopo di sensibilizzare a un ritorno al vero e autentico gusto, una consapevolezza di ciò che ingeriamo e delle sue conseguenze sul nostro corpo e sull’ambiente. Tutti i vignaioli che parteciperanno coltivano le proprie uve con pratiche meno invasive possibili per poi accompagnarle in cantina dove il vino viene lasciato libero d’esprimersi, con fermentazioni spontanee, senza aggiunta di lieviti e zuccheri, senza aggiustamenti di acidità o aggiunta di altri additivi, senza chiarifiche o filtrazioni. I ristoratori, che sposano la stessa visione, realizzeranno invece due piatti a scelta, che si pagheranno direttamente agli stand. Alle 21.30 si si terrà il live di Momo Said & Desert Taylor Show, mentre prima e dopo il concerto ci sarà una selezione musicale a cura di dj Andre Monthz. Durante la serata si svolgerà un’asta di beneficenza in cui saranno battute alcune bottiglie pregiate prodotte dalle cantine partecipanti e il ricavato sarà devoluto all’associazione ‘Il Disegno’. La manifestazione è aperta a tutti i maggiorenni a un costo di 15 euro che comprendono la degustazione libera a tutti i banchi d’assaggio, calice e porta calice. ‘Spazio Brutale’ nasce grazie alla collaborazione di Fabio Venturi, appassionato di vini e creatore del format ‘Brutalenatura’, di Giuseppe Gargano, di Fabrizio Faggiotto, da anni impegnato nell’organizzazione eventi a livello sia cittadino che regionale, e del Club Ippodromo. Grazie anche al supporto del Comune, l’intento è quello di diventare un punto di riferimento a livello nazionale.