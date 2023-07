Torna ‘Notturni alle Conserve’ Sofia Dominici tra Debussy e Chopin

A Cesenatico i martedì sera si vivono in un ambiente magico, piazza Delle Conserve, dove il tempo sembra essersi fermato e sono ancora presenti le strutture in mattoni a forma di tronco di cono rovesciato, appunto le "conserve", dove un tempo veniva conservato il pesce ed altri alimenti, sotto il ghiaccio e la neve pressata, prima dell’avvento dei frigoriferi. In questi martedì, nel cuore del borgo marinaro, i migliori talenti della musica classica si esibiscono per la gioia degli appassionati di questo genere, anch’esso senza tempo. Sono i Notturni alle Conserve ed il primo appuntamento della stagione, questa sera alle 21 vedrà protagonista sul palco Sofia Dominici ed il suo pianoforte. Le note di Debussy, Chopin suoneranno tra le conserve, per l’inizio di una stagione di classica unica nel suo genere, come ambientazione e proposte, di cui è direttore artistico un altro big figlio della Romagna, il maestro Thomas Cavoto, uno degli archi della Scala. La partecipazione al concerto è gratuita e libera per tutti. Sofia Dominici, cristallino talento di Cesenatico, aprirà il concerto con i Tre Notturni di Chopin, tre brani che racchiudono l’essenza dell’opera del grande compositore, caratterizzata da poesia, espressività e romanticismo allo stato puro. Seguirà poi lo Scherzo n. 2 op. 31 sempre di Chopin. a seguire sarà proposta la terza Sonata di Prokofiev, un brano dal quale emerge un pianismo prettamente percussivo e prorompente, in sostanza tutto un altro stile. Si ascolteranno poi alcuni brani dalle Stagioni di Cajkovskij che ci riporteranno in un’aura leggiadra e delicata. Il concerto si concluderà con un ennesimo notturno, questa volta però di Debussy, come coronamento di una serata all’insegna della notte, della musica e dell’arte. Il successivo appuntamento dei Notturni alle Conserve è tra una settimana, martedì 11 luglio, quando si esibirà in concerto il Petronius Brass.

Giacomo Mascellani