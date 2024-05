Torna SportInTour. Attese mille presenze

Da oggi al 2 giugno tra Cesenatico e Cervia si conteranno oltre mille presenze sul territorio, suddivise nelle tre discipline del Taekwondo (Palapeep - FC), Krav Maga (Palestra del Liceo Scientifico Enzo Ferrari - FC) e Karate (Palazzetto dello Sport - RA). Il weekend successivo, poi, sempre a Cesenatico ci sarà un’altra vera e propria invasione di sport con 1200, tra ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, per le finali nazionali di pallavolo. Torna SportInTour. Presentata, ieri, nella sala del Museo della Marineria, la 12^ edizione, organizzata dall’Unione Sportiva Acli, con il patrocinio del Comune di Cesenatico e Cervia. Una veste totalmente rinnovata in questo 2024, perché dopo due anni (2022 e 2023) trascorsi a Pesaro, questa volta sono cinque i weekend interessati per ben sei location differenti. Da Padova a Cesenatico, passando per Cervia, Nova Siri, Chianciano e Pietra Ligure. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il presidente nazionale dell’Us Acli, Damiano Lembo, l’assessore al turismo, sport, politiche giovanili e pari opportunità presso il Comune di Cesenatico, Gaia Morara, e l’assessore allo sport presso il Comune di Cervia, Michela Brunelli. "Prima di tutto voglio ringraziare i comuni di Cesenatico e Cervia per la loro disponibilità - ha dichiarato Lembo -. Dai primi contatti c’è stata un’immediata sinergia che ci porterà a vivere momenti di sport e non solo, perché da 12 edizioni giriamo l’Italia per le nostre finali nazionali, portando con noi il nostro bagaglio culturale e di valori. Ci saranno dunque anche momenti di confronto e informazione per divulgare corretti e sani stili di vita". Poi è stata la volta dell’assessore Morara: "Siamo molto felici e onorati di ospitare una delle tappe di questo tour che toccherà varie città italiane con una grande partecipazione. Arriveranno oltre 1000 atleti e questa é sempre una bella notizia per Cesenatico".