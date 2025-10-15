Torna Tedx Cesena. Tour in nove incontri per guardare al futuro

"Idee che meritano di essere diffuse". E’ lo slogan di Tedx Cesena, l’evento che si svolgerà il 22 ottobre alle 20.30 al teatro Bonci. Interventi brevi, monologhi, performance: la formula tipica della manifestazione che ha avuto successo in tutto il mondo e che spopola ormai anche a Cesena, dove il sold out è stato immediato all’apertura della vendita dei biglietti. Sarà comunque possibile seguirlo in streaming su www.tedxcesena.com

"Abbiamo scelto ‘Crescendo’ come titolo perché è una parola che racconta un viaggio, un’azione continua, e ci sembrava adatta per un evento che nasce per divulgare idee innovative in un mondo in evoluzione - commentano Maurizio Berti, licenziatario e curatore dell’evento, e Fulvia Venturi, co-organizzatrice. - ‘Crescendo’ sarà il filo conduttore dell’evento già a partire dal logo, un albero dalle grandi radici e grande chioma, simbolo della volontà di cercare in profondità il nutrimento necessario per salire, spingersi verso l’alto, coltivare un talento". Ecco una carrellata dei novi protagonisti dell’evento.

Alessandra Abbondanza, cantante, musicista e compositrice di Cesena, si è formata nell’ambito del jazz e ha portato la sua musica su palchi internazionali, con artisti come Mark Lettieri, Eric Marienthal e Roy Paci. Dal 2021 fa parte dell’Orchestra Nazionale Jazz Italiana, con cui si è esibita in contesti prestigiosi, tra cui l’apertura dei concerti di Negramaro, Elisa e Achille Lauro all’Expo di Osaka. Partecipa a varie produzioni teatrali, come La Buona Novella di Fabrizio De André con Neri Marcorè. Il suo percorso artistico si sviluppa attraverso incontri e contaminazioni, muovendosi tra jazz, soul e canzone d’autore.

Casa di Gesso nasce a Cesena nel 2021 come scuola per ragazze/i (4-19 anni) dedicata alla sperimentazione artistica e teatrale. Dal 2023 è centro culturale e formativo per le nuove generazioni, impegnato nella diffusione della cultura contemporanea attraverso laboratori creativi, incontri pubblici e progetti di coesione sociale. Il teatro è al centro: uno strumento di incontro, gioco, scoperta e valorizzazione delle specificità. Lo staff riunisce artisti, registi, pedagogisti, performer e professionisti che credono nel potere trasformativo del teatro. Casa di Gesso è un progetto di Aidoru Associazione APS, attiva dal 2002.

Alessandro Ciacci è un comedian riminese, attore e regista teatrale, drammaturgo e autore. Dal 2017 gira ininterrottamente l’Italia esibendosi con i suoi one man show comici, oltre ad essere nel cast artistico di numerosi programmi targati Comedy Central. Nel 2020 esce la sua raccolta di racconti “La tassonomica dei mirabili”, Aras Edizioni. I suoi spettacoli sono stati inseriti a più riprese nei programmi ufficiali dei Fringe Festival di Milano e Torino. Nel 2025 vince “LOL Talent 2”, partecipa a “LOL 5 - Chi ride è fuori” ed è accanto a Piero Chiambretti nel programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”.

Mitch Clark (@mitchckofficial) è un content creator, debunker e sostenitore dell’alfabetizzazione mediatica. I sui video su TikTok e Instagram hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, trasformando concetti complessi in lezioni semplici che stimolano il pensiero critico e la curiosità. Celebre per le frasi iconiche “Don’t be a sucker” (non essere uno stupido) e “Hope that helps” (spero ti sia d’aiuto), i suoi contenuti sfidano il pubblico a distinguere la realtà dalla finzione, mescolando umorismo, chiarezza e intuizione. La sua missione è insegnare a fermarsi, interrogarsi e crescere in un’era di informazioni infinite.

Massimo Ferri, già professore ordinario di Geometria all’Università di Bologna, ha applicato la topologia alla robotica e al riconoscimento di forme, nell’era pionieristica dell’Intelligenza Artificiale. È stato uno dei fondatori della rete ACAT (Applied and Computational Algebraic Topology) della European Science Foundation. Oggi, in pensione, ha ampliato l’attività di divulgatore e autore di fantascienza. Fa parte del comitato editoriale del sito divulgativo MaddMaths! e delle riviste AppliedMath e MAKE. Nel suo blog su ilfattoquotidiano.it affronta temi che intrecciano università, matematica, la vita, l’universo ed ogni cosa.

Elisabetta Paladino è professore ordinario di Fisica teorica della materia condensata all’Università di Catania, dove è vice-direttrice del Dipartimento di Fisica ed Astronomia e coordina le attività di Formazione e Disseminazione; del National Quantum Science and Technology Institute, partenariato esteso del PNRR. Con dottorato conseguito nel 1997 ed esperienze internazionali a Stoccarda, Marsiglia e Regensburg, la sua ricerca riguarda dispositivi per le tecnologie quantistiche su piattaforme superconduttive.

Nicola Palmarini, direttore del National Innovation Centre for Ageing (NICA) del Regno Unito e AD di Voice Italia, è uno dei massimi esperti mondiali nel campo della longevità. La sua missione è aggiungere intelligenza all’invecchiamento, attraverso l’innovazione. Con un background che spazia dal MIT-IBM Watson AI Lab all’Harvard MetaLab fino a IBM Research Cambridge, è co-fondatore di Talent Garden Innovation School e Edelman Longevity Lab. Esperto di IA applicata alla longevità, traduce la ricerca accademica in soluzioni concrete, creando programmi innovativi.

Agnese Rossi è nata a Roma, classe 1996. Laureata in filosofia e autrice di diverse pubblicazioni, lavora come analista e redattrice per Limes, rivista italiana di geopolitica. Si occupa di deterrenza nucleare, Francia e neoconservatorismo americano. Studia le interazioni tra pensiero filosofico e potere politico.

Claudio Venturelli, nato in provincia di Viterbo e romagnolo d’adozione, è uno degli entomologi più esperti in Italia nella lotta integrata alle zanzare. Si è distinto nella ricerca di nuove strategie per il controllo delle zanzare con metodi a basso impatto ambientale. Da 40 anni a Cesena, allievo di Giorgio Celli, ha portato la sua competenza dall’AUSL della Romagna alle missioni in Africa, India, Brasile e Albania. Giornalista e divulgatore, ha portato la scienza a teatro con Questione di Culex; insieme a Roberto Mercadini.