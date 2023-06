Tornano a volare gli ’Aquiloni’ di Renzo Zignani

di Raffaella Candoli

Si intitola Aquiloni, ed è un’antologia di autori vari edita in self publishing da "EquiLibri", ovvero da Renzo Zignani, 82enne di Borello, amico di tanti, promotore di iniziative culturali nel suo salottino letterario con palcoscenico e sipario, situato a fianco del Campo dei Miracoli, altra sua creatura immaginifica. Del "Campo dei miracoli" abbiamo detto più volte, quel vasto terreno privato di proprietà di Zignani stesso, che ne ha fatto un parco aperto a grandi e bambini per rievocare, attraverso dipinti di artisti locali e installazioni varie (casette, manichini, pupazzi, le vicende attraverso cui si snoda la travagliata e mirabolante fiaba di Pinocchio. Ma, non pago di regalare emozioni, Renzo, già dirigente d’azienda a Milano, tornato a casa dopo la pensione, ha cominciato a tessere tentacolari legami attraverso l’arte della scrittura e, dopo avere ospitato vari relatori di fama, ha deciso di venire incontro a quel desiderio di scrivere, di raccontare che appartiene a molti: racconti a tema, non tutti capolavori certo, ma meritevoli di essere letti e condivisi con altri amanti dello scrivere, cui sarebbero, per svariati motivi, preclusi, editori blasonati. E così, viene editato "Aquiloni", seconda esperienza di antologia dopo quella del 2022, che allora raccoglieva un’ottantina di autori e vedeva la luce col titolo "C’era una volta". Aquiloni, con prefazione di Loris Pasini, poeta, scrittore, pittore, e il progetto grafico di Loretta Amadori, ha messo alla prova un centinaio di donne, uomini e giovani, tra i quali il curatore-editore ne ha selezionati 60, sull’incipit della poesia del Pascoli "C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole…" E, di nuovo, d’antico, di profumo di viole, di chi vive altrove, gli editati ne hanno trovati a iosa. Come Tommaso Magalotti, 85enne scrittore, giornalista, pittore e alpinista che narra metaforicamente "le montagne di una vita… dove nulla mi è stato dato gratuitamente… gli infiniti orizzonti, ma anche le paure dei fulmini negli improvvisi temporali". "Dai rovelli dell’oscurità" scrive il sarsinate Lucio Cangini, scrittore, poeta, pittore, scultore e organizzatore di eventi, la cui lucciola Fosca parla in lingua meta semantica. E c’è Gianna Botti che vive a Marradi che identifica l’altrove nella malattia mentale: "la mente è la chiave che apre la porta dell’altrove, e dentro quell’altro, io esisto". Ghennadi Guiducci, classe 1994, nato in Bielorussia si cimenta nel fantasy di "Un orologio senza numeri"; di vecchie foto e ricordi scrive la blobber Cuccagna. Non è un refuso, blobber simpatica ed erronea pronuncia di suo padre che la signora dai capelli fucsia, presente agli eventi che contano ha adottato insieme allo slogan "La Cuccagna c’è". Anna Maria Piraccini sociologa già dipendente Usl ripensa al rapporto da bambina con lo zio pittore Osvaldo Piraccini e "già da piccola pensavo che scrivere è come intraprendere ogni volta un viaggio nuovo senza l’impiccio dei bagagli". E tra le penne più note troviamo Mario Mercuriali, già preside del Licei classico e poi Scientifico, Guido Pedrelli, già dirigente della Fondazione Cassa di Risparmio e del Conservatorio, Dante Orlandi "straccivendolo delle sensazioni", il ricercatore faentino Matteo Banzola "Teo Zolban", la bolognese-lodigiana Patrizia Malvolti, e, ancora, Chiara Dall’Ara, Mariella Busi, Monica Amaducci, Sandra Canduzzi Pieri, Valentina Ghezzi, Maria Carmela Gianessi.