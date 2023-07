Tornano gli Area con Fariselli ‘Arbeit macht frei’ dal vivo

Stasera alle 21 alla Rocca Malatestiana di Cesena rivive un disco che ha segnato la storia della musica jazz rock italiana. Gli Area, il mitico gruppo dello scomparso Demetrio Stratos, festeggiano 50 anni dalla pubblicazione dell’album ‘Arbeit Macht Frei’, uscito nel 1973 per Cramps Records. Per l’occasione, la formazione, ribattezzata Area Open Project, sarà composta da Claudia Tellini (voce), Stefano Fariselli (sassofoni ed EWI), Patrizio Fariselli (synth e pianoforte), Marco Micheli (basso) e Walter Paoli (batteria). Fino ad oggi, tra i brani di ‘Arbeit Macht Frei’, soltanto ‘Luglio, agosto, settembre (nero)’ ha continuato ad essere eseguito live dagli Area Open Project. Oggi, a mezzo secolo di distanza, Patrizio Fariselli ha riarrangiato il disco in una chiave moderna, oltre a recuperare dai nastri dell’epoca alcune parti inedite.