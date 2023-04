Tornano le ’Sagre di Primavera’ martedì 25 aprile e l’1 maggio

Ogni anno a San Piero in Bagno prendono il via con aprile le tradizionali ’Sagre di Primavera’, in calendario il 25 aprile e l’1 maggio. E anche per il 2023 sarà l’Amministrazione comunale a prendersi in carico l’organizzazione di questa importante manifestazione per il paese d’Alto Savio. Quest’anno è stata identificata come partner organizzatrice la società ’L’Accento srl’, che ha proposto un programma ricco e variegato, volto a promuovere al meglio la partecipazione di espositori e pubblico. Commenta il sindaco, Marco Baccini (foto): "Pur nell’assenza attuale di un rinnovato direttivo della Pro Loco, su cui continuiamo a lavorare a stretto contatto con la cittadinanza, abbiamo di nuovo attivato in prima linea tutta la macchina amministrativa, per dare continuità a questo appuntamento. Saranno coinvolte anche associazioni del territorio, che si sono rese disponibili a collaborare alle attività di intrattenimento, per le quali c’è massima disponibilità da parte degli organizzatori ad integrare il progetto".

Aggiunge il sindaco: "In piazza Allende saranno coinvolti espositori di piante, fiori ed arredo per esterno, in via Garibaldi e via Marconi artigianato artistico e oggettistica. Ad animare la manifestazione, in piazza San Francesco, saranno le specialità offerte dagli espositori enogastronomici e le iniziative con artisti di strada rivolti alle famiglie. Tutte le attività commerciali sono invitate a partecipare alla riuscita di questa evento, esponendo davanti alla loro attività i loro prodotti, con vere e proprie vetrine all’aperto per un giorno. Le Sagre di Primavera danno il via all’anno di eventi che ci aspetta, che sarà ricco di nuove ed importanti iniziative, che verranno presentate assieme al calendario eventi 2023". gi. mo.