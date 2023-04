Tornei di ’Bang!’ e altri giochi da tavolo in Malatestiana

Nuovo appuntamento con Malatestiana Gaming. Oggi pomeriggio a partire dalle 14, gli appassionati del mondo dei giochi da tavolo potranno scegliere tra le tante proposte disponibili in biblioteca e, in questa occasione, cimentarsi in un torneo di ’Bang!’, il gioco di carte dall’ambientazione western, in cui i partecipanti prendono le parti di fuorilegge, della legge o del solitario rinnegato e provano a diventare il pistolero più veloce di tutti. Per partecipare al torneo la prenotazione è obbligatoria, gli altri giochi da tavolo sono ad accesso libero. L’evento è organizzato in collaborazione con Arci Servizio Civile.