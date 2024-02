Tornei primaverili 2024. Via all’organizzazione

In vista della primavera si muove la delegazione provinciale di Forlì-Cesena della Figc Lnd. Alcuni giorni fa si è tenuta una riunione presieduta da Daniele Lambertini, in qualità di delegato provinciale. All’incontro erano presenti i delegati provinciali del settore giovanile e scolastico, Raffaele Matulli e Gianluca Buvardia, ed esponenti del Comitato Regionale quali il vicepresidente vicario Giacomo Fantazzini e il consigliere regionale con delega al settore giovanile, Franco Fancelli. Lo scopo dell’incontro, al quale erano presenti anche i rappresentanti di varie società del territorio, era stabilire la composizione dei giorni che comporranno i classici tornei primaverili che ogni anno animano i campi della nostra regione, oltre a un’analisi dei vari problemi che le società incontrano nella gestione dei settori giovanili e, in prospettiva, la riforma del settore giovanile e scolastico.

Lo scorso martedì al Centro Sportivo di Martorano è stata disputata una amichevole fra la rappresenativa Forlì-Cesena under 14 e la Under 13 del Cesena allenata da Alessio Serafini: l’incontro si è chiuso sul 5 a 0 per la rappresenativa provinciale. Certo non è il risultato in questi casi che conta ma piuttosto il fatto che Maurizio Antonelli, tecnico della rappresentativa, voleva vedere all’opera i vari ragazzi che dovranno poi comporre la rosa che sarà chiamata a ben figurare nel già citato Torneo delle Provincie.

r.d.