Torneo Azeglio Vicini 2025: Cesena ospita il quadrangolare al Romagna Centro

Sarà il Centro Sportivo ’Romagna Centro’ di Martorano a ospitare durante l’intera giornata di oggi l’edizione 2025 del Torneo ’Azeglio Vicini’, quadrangolare al quale prenderanno parte le formazioni Primavera di Cesena, Brescia, Sampdoria e Vicenza, club in cui Vicini ha militato da calciatore e con cui aveva mantenuto un forte legame nel corso della sua vita.

Quella di Martorano rappresenta la quarta tappa di un progetto itinerante iniziato nel 2022 a Brescia, con la vittoria della Sampdoria. Nel 2023 fu la volta di Vicenza, dove trionfarono proprio i bianconeri, mentre nel 2024, a Genova, fu il Brescia ad alzare la coppa.

Organizzato dall’Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio), il torneo nasce per ricordare un grande uomo di sport e di valori come Azeglio Vicini, storico commissario tecnico della Nazionale Italiana. Nato a Cesena nel 1933, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio nella sua città natale. Dopo aver indossato la maglia del Cavalluccio, ha proseguito la carriera da calciatore con Vicenza, Sampdoria e Brescia Calcio, squadra nella quale ha concluso la carriera agonistica e ha iniziato quella da allenatore.

Nel 1975 ha assunto la guida della Nazionale Italiana Under 23, dando inizio a un lungo percorso in Azzurro che lo portò, dieci anni dopo, a diventare commissario tecnico della Nazionale maggiore Azzurra.

Alla guida dell’Italia condusse una generazione di giovani talenti fino alla semifinale del Mondiale 1990, conquistando il cuore di milioni di italiani. Vicini è stato molto più di un tecnico: è stato un educatore, un punto di riferimento per il calcio giovanile e un profondo conoscitore dell’animo umano, capace di valorizzare i giovani e creare un gruppo unito dentro e fuori dal campo.

Le gare si svolgeranno in due tempi da 35 minuti, dopo i quali, in caso di parità, si procederà ai calci di rigore. Si partirà alle 10.30 con la prima semifinale che vedrà il Cesena sfidare il Vicenza, dopo di che alle 12.30 il Brescia se la vedrà con la Sampdoria. Alle 16 andrà in scena la finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 17.45 verrà assegnato il trofeo.