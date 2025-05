Torneo Azeglio Vicini: Cesena ospita le formazioni Primavera in onore del grande ct

"Il modo migliore per ricordare un grande uomo di calcio, è giocare a calcio nel suo nome". Le parole sono dell’assessore allo sport Christian Castorri che ieri mattina ha commentato così l’ormai imminente Torneo Azeglio Vicini, organizzato dall’Aiac, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, che domani a partire dalle 10.30 vedrà impegnate sul campo del centro sportivo di Martorano le formazioni Primavera di Cesena, Brescia, Vicenza e Sampdoria, riferimenti delle quattro squadre nelle quali ha giocato il compianto ex ct della nazionale delle Notti Magiche di Italia 90. L’appuntamento cesenate chiude il cerchio di un’edizione nata tre anni fa e che ha già visto le stesse squadre sfidarsi nelle altre città: si era partiti da Brescia con la Samp che aveva alzato il primo trofeo nel 2022, per poi passare a Vicenza, dove a trionfare era stato il Cesena, per poi arrivare all’edizione 2024 disputata a Genova col Brescia vincitore.

"A dire il vero – ha precisato Gian Paolo Dosselli, per anni consigliere nazionale di Aiac e ideatore della manifestazione – stiamo già lavorando a un ulteriore rilancio, perché ci piacerebbe dare appuntamento a tutti al 2026 a Coverciano, presso il centro tecnico federale, coinvolgendo magari anche una rappresentativa Azzurra". Più che legittimo, visto che Vicini e l’Azzurro sono stati in simbiosi per tanto tempo, a partire da quando nel 1975 iniziò la sua avventura alla guida della nazionale Under 23. Ieri a fare gli onori di casa c’era anche il responsabile del settore giovanile del Cavalluccio Roberto Colacone, che a nome del club si è detto onorato di ospitare un evento di questo genere.

Parteciperà anche Gianluca Vicini, figlio di Azeglio, che raggiungerà Cesena insieme alla sua famiglia, approfittando dell’occasione per incontrare i tanti amici sui quali può contare in questo spicchio di Romagna nel quale, come suo padre, è di casa.

Venendo al torneo (aperto al pubblico a ingresso gratuito), le prime squadre a scendere in campo saranno il Cesena e il Vicenza, che si affronteranno appunto alle 10.30. Alle 12.30 sarà invece il turno di Brescia e Sampdoria. Serve ricordare che tutte le gare si svolgeranno sui due tempi da 35 minuti, con eventuali rigori in caso di pareggio. Dopo il pranzo che verrà consumato nel ristorante interno al centro sportivo di Martorano e che rappresenterà un’occasione conviviale per tutti i partecipanti, sarà la volta delle finali. Si comincerà ovviamente con quella che mette in palio il terzo posto, in agenda alle 16, mentre il trofeo verrà assegnato con fischio di inizio alle 17.45. Alle 19.15 si svolgeranno le premiazioni, che riguarderanno tutte le squadre e tutti gli allenatori, ma anche il miglior portiere e il miglior realizzatore del torneo.

