Torneo di Burraco, ecco i vincitori

La coppia Fabrizio Marconi-Diego Marconi di San Mauro Pascoli ha vinto la seconda edizione del Torneo di Burraco che si è svolto a San Mauro Pascoli a Villa Torlonia. In palio il trofeo la Caveja di Romagna e numerosi altri premi. Secondi classificati sono arrivati Marco Garattoni e Barbara Biondi di Savignano sul Rubicone, terzi si sono posizionati Giorgio Magnani e Angelo Bernabini di Gambettola. Il torneo è stato organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo per i propri soci e clienti registrando l’adesione di 112 iscritti, una ventina in più rispetto alla prima edizione dello scorso anno, a conferma del gradimento di questa formula. Una serata trascorsa all’insegna della convivialità, impreziosita da un buffet per tutti, preparato dai volontari dell’associazione Torre sempre molto ospitali.