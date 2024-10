Torneo di burraco, libri e visite: oggi si celebra la festa dei nonni

Oggi si celebra la Festa dei Nonni, speciale occasione per riconoscere il ruolo unico che i nonni ricoprono nella vita dei loro nipoti e all’interno della famiglia. Per onorare questa festa diversi sono i momenti di aggregazione proposti sul territorio. Tra gli altri si ricordano il pomeriggio di oggi organizzato allo Spazio Cesuola: a partire dalle 14 nella sede di via Ponte Abbadesse 451 si disputerà, per i nonni, il torneo di burraco argentino a coppie. Per i nipoti che li accompagneranno invece ci saranno la micromagia e l’animazione musicale a cura di Giorgio. Il tutto sarà accompagnato da ciambella, bibite e vino. Ingresso libero.

Sempre oggi pomeriggio di alla Casa Residenza Anziani Violante Malatesta di Cesena si terrà la presentazione del libro “Nonni e nipoti – un legame che dura nel tempo”, alla presenza dell’autrice Benedetta Landi.

La festa proseguirà domenica a Villa Silvia Carducci con visite speciali in coppia. Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 16 (a seguire alle 17 e 18) nonni e nipoti potranno visitare il Museo Musicalia al costo speciale di 6 euro (a coppia). È richiesta la prenotazione allo 0547 323425 oppure scrivendo a promo@museomusicalia.it.