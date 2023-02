All’insegna della tradizione, in un’atmosfera di amicizia, prosegue il programma di eventi promossi da RomagnaBanca Credito Cooperativo con il torneo di Maraffone, venerdì 17 febbraio alle 20.15 presso la ’Sala Fulgor’ della parrocchia di S. Egidio Abate di Gambettola.

Il torneo è gratuito e dedicato a tutti i soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo che possono iscriversi in filiale fino al 10 febbraio per contendersi l’ambito trofeo: la ’Caveja di Romagna’ con in palio vari altri premi e cesti della tradizione locale.